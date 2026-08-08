Soledad Núñez lanza su candidatura a la intendencia: “No nos merecemos esta capital destruida”

Durante el Festival Solución, que se llevó a cabo durante la tarde y noche de este sábado en Barrio Obrero, Soledad Núñez realizó el lanzamiento de su candidatura a la intendencia de Asunción. Durante el acto principal, sostuvo que están unidos con la gente, con los vecinos y vecinas de los 69 barrios de esta ciudad.

“Nosotros no nos merecemos esta capital destruida. La han abandonado, la han convertido en un basural. Con mucha esperanza, con mucha energía, con mucho entusiasmo, venimos a invitar a cada gente, a que ese hartazo y esa esperanza la podamos convertir en acciones y en trabajo, y salir a votar ese 4 de octubre”, mencionó la candidata por la lista 4.

Seguido recordó que algunos quieren convence de que esto ya no tiene arreglo. “Claro que sí tiene. Tenemos que salir, vencer a esa maquinaria del poder con la participación de la ciudadanía, esa mayoría silenciosa que trabaja por esta ciudad todos los días”.

“No nos vamos a cansar de recorrer cada esquina, de convencer y de devolverle la esperanza a una ciudad. Asunción puede mucho, pero Asunción realmente puede cambiar y mejorar, pero para eso tenemos que salir a participar”, comentó.

Lea más: Sole Núñez: “La Municipalidad está ausente y la basura está en nuestras narices”

Con respecto a cómo van a cuidar los votos, explicó que tienen un gran ejército que está firme para realizar el cuidado electoral. “No vamos a dejar que nos roben un solo voto en las mesas. A todos aquellos que quieran ser parte también de este batallón, están invitados a sumarse”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante la consulta sobre la contracampaña que está haciendo el coloradismo en contra de tu candidatura, indicó que ellos siempre van a buscar instalar el miedo.

“Van a buscar instalar que esto está resuelto, ellos van a buscar apelar a los recursos ilimitados y también ilegítimos que tienen. Pero mientras el pueblo asunceno esté firme y pelee, no hay absolutamente nada que nos pueda detener”, señaló Soledad.

“La fuerza de la convicción, del compromiso, de esa gente que no se vende, de esa gente que no se rinde, de esa gente que no tiene precio, es la que va a levantar nuestra ciudad. El poder está única y exclusivamente en la gente”, remarcó.

Lea más: Sole Nuñez y Prieto recorren el Mercado 4: Comerciantes piden una administración que solucione reclamos

“Yo no vengo a improvisar nada, yo conozco los problemas de esta ciudad y sobre todo conozco cuáles son las soluciones para que Asunción vuelva a funcionar. No quiero que me recuerden por las obras, quiero que me recuerden porque esta ciudad volvió a funcionar para los vecinos en cada rincón”, concluyó la candidata a la intendencia de Asunción.