Fútbol Internacional
09 de agosto de 2026 a la - 18:35

Palmeiras empata sin goles con Inter, pero se mantiene firme en la cima

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São Paulo, 9 ago (EFE).- Palmeiras, líder del Campeonato Brasileño por un amplio margen, empató este domingo 0-0 con Internacional en un partido de la vigésima segunda jornada.

Por EFE

El equipo de São Paulo domina con 48 puntos, 9 más que el segundo, Flamengo, que tiene la oportunidad de recortar la distancia si vence más tarde a Vitória.

Palmeiras dominó la posesión del balón durante todo el encuentro, pero le faltó efectividad a la hora de anotar.

Ya en la segunda parte, para tratar de reforzar el ataque, el entrenador portugués Abel Ferreira envió a la cancha al argentino José Manuel 'Flaco' López y al brasileño Vítor Roque.

Sin embargo, la dupla ofensiva que tan buen resultado dio en la primera mitad de la temporada hoy no dio frutos, quizás un reflejo de la falta de ritmo de Roque, quien se acaba de recuperar de una lesión que lo mantuvo apartado de los estadios por varios meses.

Internacional frenó hoy una racha de derrotas y salió de la zona de descenso por el momento, a la espera del resto de partidos de la jornada.