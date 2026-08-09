Sorpresas, decepciones y balance de la Copa Sudamericana

El Macará ecuatoriano es el caso más contundente: llegó desde la primera fase, en la que eliminó a Orense, y terminó como líder invicto del Grupo A, con 2 victorias y 4 empates en 6 fechas, por delante de Tigre, un histórico de la Copa Argentina.

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Su fortaleza fue una defensa sólida (apenas tres goles recibidos), más que un ataque explosivo, y esta semana se medirá con el encopetado Santos de Neymar en los octavos.

Montevideo City Torque, el club uruguayo asociado al City Football Group, protagonizó otra campaña notable: 13 puntos sobre 18 posibles y un ataque de 11 goles en el Grupo F, incluido un contundente 4-1 a Deportivo Riestra.

Es la primera vez que el equipo celeste llega tan lejos en un torneo internacional desde su fundación en 2017, y ahora medirá con Tigre en la instancia de los dieciséis mejores.

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Los números de un torneo lleno de sorpresas

La edición 25 del torneo comenzó el 3 de marzo con la primera fase eliminatoria y se decantó el 31 de julio, casi 5 meses después en la que se consumaron tres tramos diferentes.

La primera fase preliminar se consumó con 16 enfrentamientos de partido único y 25 goles. A continuación, la fase de grupos, disputada por 32 equipos, dejó 224 goles al cabo de 96 partidos. Y la repesca jugada por 16 equipos en partidos de ida y vuelta por 8 cupos para completar los octavos agregó 42 dianas.

El promedio general de goles hasta la conformación de los octavos de final es de 2,27 por partido, levemente por encima del 2,22 que marcaba el certamen al cierre exacto de la fase de grupos.

Se trata de una media propia de un torneo con muchos partidos desequilibrados en la primera fase y en los recientes ‘play-offs’ de julio, donde hubo amplias diferencias globales como el 8-3 del Santos brasileño sobre Universidad Central de Venezuela o el 5-0 del Independiente Santa Fe colombiano ante Caracas.

Los más y los menos

Botafogo ha sido el equipo con mayor producción hasta los octavos, marcó 15 anotaciones en sus 6 partidos de la fase de grupos (Grupo E), y terminó líder absoluto con 16 de 18 puntos posibles. Es, además, el único equipo de la fase de grupos con una diferencia positiva de gol de dos dígitos (10).

Por contra, el Blooming boliviano fue el más goleado de todo el proceso: encajó 17 en sus 6 partidos del Grupo H, incluido un 6-0 en su visita al Bragantino brasileño, y cerró su participación con apenas un punto y un saldo negativo de 14 tantos, el peor de los 32 equipos de esta instancia.

Muy cerca quedó otra formación boliviana: Independiente Petrolero con 15 goles encajados y sin puntos en el Grupo E.

La clasificación de goleadores está encabezada por el colombiano de Millonarios Rodrigo Contreras, quien marcó 5 entre la primera fase y la de grupos. Lo siguen con 4 el brasileño del Santos Gabriel Barbosa ‘Gabigol’ y el peruano de Cienciano Christofer Garcés.

Contreras y ‘Gabigol’ lideraron el ataque de equipos que, sin embargo, no lograron el objetivo máximo. El equipo bogotano cayó en fase de grupos al terminar en el tercer puesto, y Santos debió someterse al examen de la repesca antes de confirmar su continuidad.

Despedidas

El caso más resonante de la Copa Sudamericana 2026 fue la salida de Gustavo Costas de Racing Club de Avellaneda. El entrenador, ídolo tras haber conquistado la edición 2024 de la Sudamericana y la Recopa 2025, fue destituido apenas se confirmó la eliminación de la Academia en la fase de grupos.

El actual torneo resultó para el olvido en muchos sectores. La eliminación de Lanús, último campeón, ha dejado en arenas movedizas al entrenador Mauricio Pellegrino. El equipo accedió a la Sudamericana 2026 tras terminar tercero en su grupo de la Copa Libertadores, pero cayó en la repesca ante Cienciano por un global de 2-4 y pese a haber ganado en casa por 2-0 el partido de ida.

La remontada peruana en la altitud de Cusco terminó por completo con las aspiraciones del campeón de sumar otro título.

Gremio, otra entidad de raigambre en el fútbol brasileño, quedó eliminado por Bolívar en el repechaje por un global de 4-2.

El caso ya conocido de Racing Club de Avellaneda, con Copa Sudamericana 2024 y Recopa 2025, ha precipitado un cambio de era a partir de la salida de un entrenador querido por los hinchas.

Partidos de ida de los octavos de final

Martes 11, 19:00 horas (de Paraguay): Boca Juniors (ARG)-Recoleta (PAR).

Martes 11, 21:30: Bolívar (BOL)-São Paulo (BRA).

Miércoles 12, 19:00: Bragantino (BRA)-Atlético Mineiro (BRA).

Miércoles 12, 19:00: Tigre (ARG)-Montevideo City Torque (URU).

Miércoles 12, 21:30: Independiente Santa Fe (COL)-River Plate (ARG).

Jueves 13, 19:00: Santos (BRA)-Macará (ECU).

Jueves 13, 19:00: Vasco da Gama (BRA)-Olimpia (PAR).

Jueves 13, 21:30: Cienciano (PER)-Botafogo (BRA).