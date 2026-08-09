Video: Marabel anota en la victoria del Sarmiento en Argentina

El Monumental José Fierro, ubicado en San Miguel de Tucumán, albergó el partido entre Atlético Tucumán y Sarmiento de Junín, por el cuarto capítulo del Apertura 2026 del fútbol argentino.

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Al minuto 69, el atacante paraguayo Junior Osvaldo Marabel adelantó con su gol de penal al elenco verde visitante, que amplió la ventaja al 71, a través de Julián Mavilla. El descuento se produjo al 81, mediante Luciano Vallejo.

⚽El GOL de JUNIOR MARABEL para el 1-0 de SARMIENTO a Atlético Tucumán.pic.twitter.com/I5JpA4oR2g — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) August 8, 2026

Sarmiento llegó a 6 puntos en una llave liderada por Argentinos Juniors y Barracas Central, que tienen 9. El Atlético se quedó con 5 unidades.

Marabel, de 28 años, registra 9 anotaciones en 22 partidos con el club de Junín, al que llegó del Palestino de Chile.

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La carrera del delantero comprende los clubes Deportivo Capiatá, Cerro Porteño, 12 de Octubre de Itauguá, Guaireña FC, General Caballero de Juan León Mallorquín, Unión de Santa Fe, Palestino y Sarmiento.