Universidad de Chile mantiene el pulso como escolta del líder Colo Colo

Los azules se impusieron con goles del volante Agustín Arce, de 21 años, y del ídolo del club Eduardo Vargas, mientras que el descuento fue de Nelson Da Silva para el cuadro árabe, que permanece en el cuarto lugar con 27 enteros.

El equipo del argentino Fernando Gago consiguió su cuarta victoria consecutiva y tiene seis fechas sin perder, en su intención de mantenerse al acecho de los albos contra quienes jugarán el superclásico, el próximo 23 de agosto, como local en el Estadio Nacional.

Colo Colo había ganado previamente por 1-2 de visita ante el colista Unión La Calera, aún sin el debut de su estelar refuerzo el guardameta mundialista de Cabo Verde Josimar José Évora Dias 'Vozinha', quien no fue convocado.

El Cacique hiló su novena victoria en el campeonato y se prepara para defender su opción de título con el fichaje del portero africano y el defensor chileno Iván Román, que llegó a préstamo por un año desde el Atlético Mineiro de Brasil.

Universidad Católica, por su parte, había abierto la jornada el pasado viernes con un triunfo por 2-0 frente a Cobresal, que lo mantiene en la tercera posición con 30 puntos a tres de la U.

Los Cruzados volvieron al triunfo, luego de tres fechas sin ganar, justo antes de enfrentar el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Estudiantes de La Plata.

El cuadro dirigido por el argentino Daniel Garnero viajará a Argentina para jugar el martes 11 con el aliciente de haber ganado, pero con las bajas importantes de los atacantes Clemente Montes y Juan Francisco Rossel.

La UC tiene además fuera de combate por lesiones a Sebastián Arancibia, Diego Valencia y Tomás Asta-Buruaga.

La zona de clasificación en la liga chilena a torneos internacionales la cierran Everton, que está quinto y ganó por 4-1 a Huachipato, y Coquimbo Unido en el sexto puesto, tras su empate 1-1 ante La Serena.