América de Cali vence 1-0 a Atlético Nacional y se mantiene líder de la Liga colombiana

Guzmán marcó el único tanto del encuentro en el comienzo de la segunda parte y permitió al conjunto dirigido por David González sumar su cuarta victoria consecutiva en el campeonato, con lo que llegó a 12 puntos y se consolidó como líder de la clasificación.

El centrocampista apareció en el minuto 46 para romper el empate que se había mantenido durante la primera mitad y darle al equipo local, ya que jugaron en el estadio Pascual Guerrero de Cali, una ventaja que supo conservar hasta el final.

El América llegó al encuentro como líder invicto después de tres jornadas, con un balance de diez goles a favor y ninguno en contra.

Nacional, por su parte, afrontó el encuentro con apenas un partido disputado en el torneo y tres puntos en su cuenta, debido al calendario del campeonato. El conjunto antioqueño buscaba dar un golpe en uno de los clásicos más atractivos del fútbol colombiano, pero terminó marchándose de Cali sin sumar.

El encuentro tuvo además un componente especial por la rivalidad histórica entre ambos clubes, que se han enfrentado en numerosas ocasiones por títulos y fases decisivas del fútbol colombiano.

Con el triunfo, el equipo caleño, además de alcanzar los 12 puntos, quedó con una diferencia de goles de +11, de acuerdo con la tabla de posiciones.