Conmebol suspende los partidos de Libertadores y Sudamericana en Colombia tras terremoto

A través de un comunicado, la Conmebol expresó su "más profunda solidaridad con el pueblo colombiano" tras la tragedia, al tiempo que informó que la situación amerita la suspensión del partido de octavos de final de Copa Libertadores entre el Deportes Tolima y el ecuatoriano Independiente del Valle.

Este partido estaba programado para el martes 11 de agosto desde las 19.30 horas locales (00.30 GMT del miércoles) en el Estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué.

Asimismo, el ente informó de la suspensión del partido entre el colombiano Santa Fe y el argentino River Plate por la Copa Sudamericana, y que estaba pautado para este miércoles 12 de agosto a las 19.30 horas locales (00.30 GMT del jueves) en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá, más conocido como 'El Campín'.

En su comunicado, la Conmebol expresó que la decisión responde a la necesidad de "preservar la seguridad de todos" y en "respeto por las víctimas" que ha dejado el terremoto.

De igual manera, el rector del fútbol sudamericano reiteró su solidaridad y "acompañamiento en este difícil momento" para Colombia, al tiempo que, dijo, ofrecerá próximamente "más información sobre la reprogramación" de estos partidos.

El sismo, que ha llevado al Gobierno colombiano a declarar la situación de "desastre nacional", se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país, así como en Ecuador, Panamá y Venezuela.