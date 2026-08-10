Diomandé portará el dorsal 25 y Thiago Pitarch tendrá ficha del primer equipo

Madrid, 10 ago (EFE).- El Real Madrid publicó este lunes los dorsales del equipo para la temporada 2026/2027 y reveló que el marfileño Yan Diomandé, jugador más caro de su historia (por encima de 120 millones de euros), jugará con el número 25, así como el canterano Thiago Pitarch, lo hará con ficha del primer equipo, con el número 27.