El América del urugayo Almada vence al Portland Timbers y se acerca a los cuartos de final

El uruguayo Brian Gutiérrez, Isaías Violante y el colombiano Óscar Perea convirtieron por el cuadro de la Liga MC, en tanto el noruego Kristoffer Velde descontó por los de la MLS.

Los azulcremas presionaron en el inicio del partido y en el minuto 6 tomaron ventaja con un gol de pierna derecha de Brian Rodríguez en un tiro libre; mantuvieron el orden atrás, pero en el 20 el guardameta Rodolfo Cota regaló un balón en la salida y Velde empató con un golpe de zurda.

América fue mejor en la segunda mitad y en el 63 decidió la victoria con un gol de zurda de Violante, a partir de lo cual el equipo apostó a un contraataque, que materializó en el 88, culminado con un disparo de derecha de Perea, el 3-1.

Con la victoria, las Águilas saltaron al primer lugar de la clasificación de los equipos mexicanos con dos victorias en dos salidas y seis puntos; aventajan por mejor diferencia de goles a Juárez FC, Cruz Azul y León, también con paso perfecto.

Este domingo los Azules se impusieron por 2-1 al New York FC con goles de los argentinos Agustín Palavecino y José Paradela, en tanto Max Murray descontó por los locales.

Palavecino anotó de derecha en el 35 a pase del mundialista Erik Lira; Murray empató en el 45+1 con un cabezazo y Paradela decidió el duelo con un disparo de derecha desde fuera del área, con asistencia de Carlos Rodríguez.

América y Cruz Azul fueron los sobrevivientes mexicanos en otra jornada de dominio estadounidense, con victorias del Seattle Sounders 3-0 ante Querétaro; del Philadelphia, 3-1 sobre el Necaxa; el Chicago Fire, por 3-1 con el Santos Laguna; del Austin, 3-0 por encima del Puebla, del Nashville, 4-1 sobre San Luis y del San Diego, 1-0 frente a Tijuana.

El Sounders ganó con anotaciones de Sebastián Gómez, Daniel Musovski y el eslovaco Albert Rusnak, en tanto Philadelphia salió adelante con tantos de Nahan Harriel, Bruno Damiani y Cavan Sullivan.

Chicago Fire dio la vuelta al marcador después de que el Santos tomó ventaja con un gol del argentino Ezequien Ballaude. Ganó con dianas de Philip Zinckernagel, del finlandés Robin Lod y del polaco Robert Lewandowski.

Myrto Uzuni convirtió tres veces y fue el héroe del 3-0 de Austin sobre Puebla, en tanto el argentino Christian Espinoza, con dos goles, lideró la ofensiva del Nashville, completada con anotaciones de Sam Surridge y Reed Baker-Whiting.

San Diego ganó con un gol del marfileño Bryan Zamblé.

La taba de posiciones de los cuadros de la MLS la encabezan con seis unidades Charlotte FC, Austin, Chicago Fire, Cincinatti, Columbus Crew y Dallas FC.

El martes se reanudará el torneo con los partidos Charlotte FC-Pachuca, Columbus Crew-Pumas UNAM, Cincinnati-Atlas, Minnesota-Atlante, Real Salt Lake-Juárez FC y Tigres UANL-Vancouver Whitecaps.