El argentino del Oporto Alan Varela se lesiona en la victoria ante Alverca de Vinicius

En un comunicado publicado en su página web, el Oporto explicó que Varela se sometió a un "tratamiento por un esguince traumático en el tobillo derecho", pero no especificó el tiempo de baja del jugador 'albiceleste'.

Alan Varela, de 25 años, fue titular en la victoria por 2-0 del Oporto sobre el Alverca -el club propiedad del madridista Vinicius Júnior- de la primera jornada de la Liga de Portugal, y fue sustituido en el minuto 58.

El portugués André Silva y el español Gabri Veiga marcaron, ambos de penalti, los goles de los blanquiazules en el partido, pero Silva también sufrió una lesión en el tobillo derecho, según el comunicado del equipo.

La ausencia del exdelantero del Sevilla, la Real Sociedad y el Elche, recién regresado al Oporto nueve años después, supone un quebradero de cabeza para el técnico Francesco Farioli, que aún no puede contar con su goleador, el español Samu Aghehowa.

El atacante natural de Melilla, de acuerdo con las informaciones del Oporto, se encuentra realizando "entrenamiento condicional" para recuperarse de la rotura total del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en febrero.