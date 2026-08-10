El Atlético de Madrid envía su "fuerza y apoyo al pueblo colombiano"

"Toda la familia rojiblanca nos unimos al dolor por las víctimas del terremoto que se ha producido en Colombia. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos y enviamos nuestra fuerza y nuestro apoyo al pueblo colombiano", escribe el club en su cuenta de X.

El sismo, que tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, se registró a las 07.34 hora local (14.34 CET/12.34 GMT) a una profundidad de 82 kilómetros, según los datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC).