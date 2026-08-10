Fútbol Internacional
10 de agosto de 2026 a la - 17:20

El Atlético de Madrid envía su "fuerza y apoyo al pueblo colombiano"

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Madrid, 10 ago (EFE).- El Atlético de Madrid ha expresado este lunes sus condolencias a los familiares de los fallecidos y envía su "fuerza y apoyo al pueblo colombiano" tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el territorio y ha causado la muerte, hasta el momento, de más de 110 personas.

Por EFE

"Toda la familia rojiblanca nos unimos al dolor por las víctimas del terremoto que se ha producido en Colombia. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares de los fallecidos y enviamos nuestra fuerza y nuestro apoyo al pueblo colombiano", escribe el club en su cuenta de X.

El sismo, que tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, se registró a las 07.34 hora local (14.34 CET/12.34 GMT) a una profundidad de 82 kilómetros, según los datos del Servicio Geológico Colombiano (SGC).