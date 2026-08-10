El capitán de la Real Mikel Oyarzabal regresa al trabajo tras ganar el Mundial con España

El delantero blanquiazul ha cumplido su periodo vacacional de tres semanas y ya está en la ciudad deportiva de Zubieta para prepararse para la temporada 2026-2027.

Oyarzabal, que era el último internacional del equipo pendiente de reincorporarse, pasó este lunes el reconocimiento médico y comenzará a entrenarse con sus compañeros este martes, ya que la plantilla disfruta hoy de una jornada de descanso.

El capitán realista ha disfrutado de tres semanas de vacaciones después de participar con España en el Mundial disputado en Estados Unidos, México y Canadá, en el que fue uno de los principales protagonistas del título y máximo goleador de la selección, con cinco tantos.

El delantero eibartarra ya visitó Zubieta el pasado 22 de julio, poco después de regresar de la celebración del campeonato, aunque entonces lo hizo únicamente para saludar a sus compañeros y al cuerpo técnico.

El técnico, Pellegrino Matarazzo, contará así con toda la plantilla para afrontar la última fase de la preparación. Oyarzabal tendrá apenas once días de trabajo antes del debut en LaLiga EA Sports (Primera División española), el 21 de agosto frente al Betis en La Cartuja, por lo que el cuerpo técnico deberá valorar su estado físico y decidir si participa en ese encuentro.

La Real Sociedad disputará este sábado su último amistoso de pretemporada contra el Chelsea, en Stamford Bridge, en un partido que podría servir para comprobar la evolución del capitán.