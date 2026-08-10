¿Tiroteo mortal en Tavaí está vinculado a ‘Macho’? Esto responde la Policía

El pasado sábado, en plena vía pública en la ciudad de Tavaí, departamento de Caazapá, supuestos sicarios se acercaron en motocicleta a un grupo de personas y abrieron fuego, matando a una de ellas e hiriendo a otras cuatro. Uno de los atacantes, a su vez, fue abatido en el sitio y su cómplice, quien conducía el biciclo, logró escapar.

Se especula que el incidente está relacionado a actividades del grupo criminal encabezado por el supuesto narcotraficante Felipe Santiago Acosta, alias ‘Macho’, debido a que un informe de inteligencia del Comando de Operaciones de Defensa Interna señala al supuesto sicario fallecido, Julio César Ortega (26), como miembro del primer anillo de seguridad de ese presunto jefe criminal.

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el comisario Javier Flores, director de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional, indicó que Julio César Ortega era oriundo de la zona de Brítez Cue, distrito de Yby Pytá -departamento de Canindeyú-, y que los datos de inteligencia que lo vinculan a Felipe Acosta indican que “tenía cierta responsabilidad” en la organización de ‘Macho’.

Lea más: El más buscado, Macho, habría ordenado el sicariato en Tavaí

Enfatizó, sin embargo, que esos datos de inteligencia no se originaron en la Policía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Una especie de ajuste de cuentas”

En el ataque del sábado falleció, además del supuesto sicario abatido, un hombre identificado como Justo Pastor Bogado (29).

Sin embargo, fuentes policiales creen que el objetivo del ataque era uno de los sobrevivientes: Julio César Sanabria (35), a quien señalan como presunto líder de un grupo criminal que competiría con el de ‘Macho’ en la zona de Caazapá.

Si bien señaló que aún no hay información confirmada sobre las circunstancias y las motivaciones detrás del incidente en Tavaí, el comisario Flores señaló que “lo que aconteció el sábado no es una situación fortuita” y que parece ser “una especie de ajuste de cuentas entre personas que se dedican a algún tipo de actividad delincuencial”.

Las autoridades creen que este año Felipe Acosta habría migrado sus operaciones del departamento de Canindeyú a Caazapá luego de que, a finales de 2025, la Secretaría Nacional Antidrogas ejecutara un operativo contra su organización que resultó en la incautación de la cantidad récord de 88 toneladas de marihuana.

Las autoridades se encuentran abocadas a intentar identificar al presunto sicario que logró escapar en motocicleta tras el intercambio de disparos.