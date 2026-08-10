El Plaza Amador recibe a un Xelajú obligado a reaccionar en la Copa Centroamericana

El encuentro se disputará a las 19:00 hora local (00:00 GMT) en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez de Ciudad de Panamá, donde el conjunto placino intentará aprovechar su condición de local para consolidarse en la pelea por uno de los puestos de clasificación.

Plaza Amador suma tres puntos después de dos jornadas, tras vencer la pasada semana al Luis Ángel Firpo salvadoreño. Esa victoria lo mantiene tercero en el grupo, igualado en unidades con el Diriangén nicaragüense, aunque con una diferencia de goles inferior.

Alajuelense lidera con seis puntos en dos partidos y tendrá jornada de descanso, por lo que una victoria del conjunto panameño le permitiría recortar distancias con el líder y, al mismo tiempo, ampliar la presión sobre sus perseguidores.

El equipo dirigido por el panameño Mario Méndez afrontará el compromiso con la confianza reforzada después de imponerse en el clásico del fútbol panameño en la última jornada de la liga local, resultado que además estuvo acompañado de una buena presentación futbolística.

El Plaza Amador intentará trasladar ese rendimiento al torneo regional, aunque deberá mejorar algunos aspectos defensivos que han quedado expuestos en sus dos primeras presentaciones.

Para Xelajú, el partido representa una oportunidad para cambiar el rumbo de una campaña internacional que no ha comenzado como esperaba. Los "superchivos" todavía no han sumado puntos y necesitan puntuar en territorio panameño para evitar quedar descolgados de la lucha por la clasificación.

El conjunto dirigido por el mexicano Roberto Hernández apostará por un fútbol vertical, con la velocidad de Antonio López y Yilton Díaz como una de sus principales armas para intentar sorprender a la defensa panameña.

El técnico mexicano, sin embargo, deberá administrar una plantilla que llega exigida por el calendario y que además tendrá varias bajas.

Ernesto Monreal, Yair Jaén y Raúl Calderón no estarán disponibles debido a sus respectivas lesiones, mientras que el equipo guatemalteco acumula dos partidos consecutivos, triunfo y empate, en su campeonato local.

Hernández deberá, por tanto, recurrir a las rotaciones para mantener la intensidad de su equipo sin renunciar al estilo de juego que pretende imponer como visitante.

Plaza Amador: Marcos Allen; Eric Davis, Rudy Yearwood, Jimar Sánchez, Kairo Walters; José Murillo, Abdul Knight, Ángel Valencia, Ricardo Phillips, Everardo Rose y Jorlian Sánchez.

Xelajú MC: Mynor Álvarez; Javier González, Erik González , José Castañeda, Widvin Tebalan; Juan Cardona, Mynor De León, Antonio López, Yilton Díaz; Diego Casas y Oscar Mejía.

Estadio: Rommel Fernández Gutiérrez, al este de la capital panameña.