Jugadores rojiblancos llegan en autobús a Majadahonda, mientras se espera a Julián Álvarez

La plantilla rojiblanca regresó a Majadahonda tras perder por 3-1 el domingo contra el City, en un partido que estuvo marcado por el debut del surcoreano Kang-in Lee y el regreso de Pablo Barrios.

Para este lunes, está fijada la vuelta al trabajo de los mundialistas, aunque Alejandro Grimaldo, Alexander Sorloth, Giuliano Simeone y Marc Pubill ya se reincorporaron la semana pasada, pese a que no viajaron a Seúl.

Grimaldo y el meta argentino Juan Musso acudieron a primera hora de hoy a Majadahonda y está previsto que también lo hagan Alex Baena y Marcos Llorente.

La gran incógnita es qué hará el delantero argentino Julián Álvarez, que una vez concluidas las vacaciones se tiene que reincorporar a la disciplina rojiblanca, pese a declarar durante el Mundial su deseo de ser transferido al Barcelona..

La entidad azulgrana insiste en su fichaje, por más que el club rojiblanco ha asegurado en público y en privado que no está en venta “ni por 100 ni por 150 ni por 200 millones de euros”, además de haber un procedimiento disciplinario extraordinario incoado por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol contra el Barcelona por negociar con un futbolista con contrato en vigor (tiene firmado hasta 2030 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros).