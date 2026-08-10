Julián Álvarez pasó reconocimiento médico junto a Baena y Marcos Llorente

Julián, Baena y Llorente pasaron pruebas de esfuerzo en el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria. En estos primeros días, tras la incorporación escalonada de los mundialistas, habrá diferentes sesiones de trabajo, horarios y escenarios, informó el club.

'La Araña' era el gran foco de atención, tras declarar después del partido que disputó con Argentina frente a Austria, el pasado 22 de junio en la Copa del Mundo, que "lo mejor para todos" era "una transferencia" y que el Barcelona hiciese pública su intención de ficharlo.

El atacante albiceleste pasó las pruebas médicas junto a Baena y Marcos Llorente y no acudió al Cerro del Espino, donde se vio a primera hora a Alejandro Grimaldo y los argentinos Juan Musso y Nahuel Molina, quien ultima su salida del club, probablemente con destino al Roma.

Grimaldo, Alexander Sorloth, Giuliano Simeone y Marc Pubill trabajan a las órdenes de Diego Simeone desde la semana pasada.

Los jugadores y el cuerpo técnico del Atlético de Madrid, que el domingo jugaron en Seúl ante el Manchester City, llegaron este lunes a la Ciudad Deportiva del club, en Majadahonda, a bordo del autobús de la primera plantilla.

La delegación rojiblanca regresó a Majadahonda, para recoger sus vehículos, tras perder por 3-1 el domingo contra el City, en un partido que estuvo marcado por el debut del surcoreano Kang-in Lee y el regreso de Pablo Barrios, ausente tras.