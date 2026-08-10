Los campeones del mundo Nico Williams, Laporte y Simón se reincorporan al Athletic Club

Tal y como estaba previsto, los tres internacionales regresaron este lunes a las instalaciones del conjunto bilbaíno en Lezama, por lo que Edin Terzic ya tiene a su disposición a la totalidad de la plantilla para preparar el estreno en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) del próximo día 22 en San Mamés ante el Sevilla.

"¡Ya los tenemos con nosotros! Nuestros campeones del mundo ya están en Lezama para comenzar con su preparación" fue el mensaje de bienvenida con el que el club recibió a los jugadores en redes sociales, junto a un vídeo de su llegada.

Los tres futbolistas acudieron a Lezama para hacerse las preceptivas pruebas médicas a las que sus compañeros ya se sometieron hace semanas, mientras ellos estaban ya concentrados con la selección española.

Para volver a entrenarse junto a sus compañeros, Nico, Laporte y Simón tendrán que esperar hasta mañana, dado que hoy la plantilla gozaba de jornada de descanso tras sufrir ayer la primera derrota de la pretemporada ante el Olympique de Marsella por 3-1.

La de este martes será la primera de las tres jornadas de trabajo que Terzic ha programado para esta semana, antes de hacer frente el viernes al último duelo preparatorio.

El Athletic jugará a las 20.45 horas (18.45 GMT) en el Stadio di Bergamo ante el Atalanta, un rival al que ya se enfrentaron en la pasada edición de la Liga de Campeones. Los rojiblancos vencieron en el feudo italiano por 2-3, con goles de Guruzeta, Nico Serrano y Robert Navarro.

Los rojiblancos no lograron clasificarse para ningún torneo internacional al término de la pasada campaña, que supuso el fin de la tercera etapa de Ernesto Valverde al frente del banquillo del Athletic, esta última desde 2022.