Roony Bardghji se lesiona la rodilla derecha durante el entrenamiento

La entidad azulgrana no prevé emitir un comunicado al respecto hasta este martes, cuando se conozca el alcance exacto de la lesión y el tratamiento a seguir. Y siempre y cuando dé su consentimiento el jugador.

Antes de su fichaje por el Barcelona en el verano de 2025, el internacional sueco sufrió una grave lesión en la rodilla derecha que le obligó a estar diez meses de baja.

Bardghji, de 20 años, no entraba en los planes del entrenador Hansi Flick para la próxima temporada y el club le estaba buscando una salida. Por este motivo, el jugador no participó en el triangular amistoso del pasado sábado contra el Nottingham Forest y el Udinese.

Más allá de la lesión de Roony, el entrenamiento de este lunes por la mañana ha contado con la presencia del inglés Anthony Gordon, y los campeones del mundo Eric Garcia y Joan Garcia, que este domingo ya se incorporaron de forma anticipada al trabajo y este lunes han completado la primera sesión junto al resto del grupo.

También han participado los jugadores del Barça Atlètic y del fútbol formativo Hamza Abdelkarim, Álvaro Cortés, Iker Rodríguez y Áron Yaakobishvili.

El francés Jules Kounde se incorporará este martes al trabajo, mientras que Pau Cubarsí, Lamine Yamal y Pedro González 'Pedri' están citados el miércoles, al igual que Ferran Torres, cuyo traspaso siguen negociando el Barcelona y el PSG.

El entrenador Hansi Flick ha programado jornadas de doble sesión el miércoles y el jueves para intensificar el trabajo antes del amistoso del domingo contra el Basilea en Sankt Jakob-Park.