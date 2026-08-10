Silva afirma que el paraguayo Recoleta va a "dar pelea" al enfrentar a Boca Juniors

"Le vamos a dar pelea, tenemos buenos jugadores, y creo que le vamos a pelear a un grande", aseguró el uruguayo quien retornó al equipo Canario en junio pasado tras ganar el torneo Apertura local con el Olimpia hace tres meses.

El jugador de 36 años dijo que están "muy motivados" y preparados para el reto, aunque reconoció que será un partido "muy duro" en el estadio Tomás Ducó del club Huracán, en Buenos Aires, contra "un rival de la clase de Boca".

"Yo creo que nosotros tenemos una motivación extra por la clase de rival que nos vamos enfrentar, yo creo que todos los jugadores de fútbol quieren jugar contra Boca", complementó.

En ese sentido, Silva lamentó que el partido no vaya a jugarse en la cancha del 'Xeneize, la 'Bombonera', debido a una renovación en un sector del césped, al señalar que varios jugadores paraguayos hubieran tenido "por primera vez" esa experiencia.

Recoleta fue una de las sorpresas de esta edición de la Copa Sudamericana, que en su primera participación en el torneo terminó como líder invicto de la zona D en la fase de grupos, por delante del brasileño Santos y del argentino San Lorenzo.

Boca Junior ganó su boleto a los octavos de final de la Sudamericana tras vencer en la repesca al O'Higgins de Chile.

El partido de vuelta tendrá lugar el próximo 18 de agosto en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.