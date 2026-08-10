Universidad Católica busca un triunfo como visitante ante un Estudiantes en recuperación

El encuentro tendrá lugar a las 21.30 hora local (00.30 del martes GMT) en el estadio UNO José Luis Hirschi de la ciudad de La Plata (provincia de Buenos Aires) y será arbitrado por el brasileño Raphael Claus.

El equipo cruzado buscará dar un nuevo golpe de escena en Argentina, tras finalizar primero en su grupo con un resonante triunfo 0-1 en la 'Bombonera' que envió al Boca Juniors a la Copa Sudamericana.

En la primera vez desde 2017 que alcanza los octavos del máximo torneo continental, el equipo dirigido por el argentino Daniel Garnero no logró anotar incorporaciones, en paralelo a una serie de lesiones en el plantel.

De momento son Juan Ignacio Díaz, Juan Francisco Rossel, Clemente Montes y Sebastián Arancibia los jugadores entre algodones que no serán de la partida ante Estudiantes.

Por el torneo chileno de Primera División, la 'U' lucha por mantenerse entre los inmediatos perseguidores de Colo Colo, y logró volver a la senda de la victoria el último viernes con un 2-0 ante Cobresal como local.

Estudiantes de La Plata afronta un mal pasar en el Torneo Clausura de Argentina, dado que en las primeras cuatro fechas del grupo A solo suma tres puntos producto de una victoria y tres derrotas.

El último sábado cayó con claridad en su visita a Deportivo Riestra por 2-0, en un partido en el que el entrenador del 'Pincha', Alexander Medina, alineó a varios suplentes pensando en los octavos ante la Católica.

"No podemos hacer un partido 8 o 9 puntos y después cuatro o cinco. Hay que recuperar eso y amalgamar futbolistas, para que el equipo sea más equilibrado", dijo el 'Cacique' en declaraciones recientes a la prensa local.

Estudiantes apura los permisos para que sus dos refuerzos de fuste para el semestre puedan estar este martes entre los convocados: el delantero Joaquín Correa regresa tras doce años al club que lo vio nacer y puede ser una carta de gol importante, mientras que el exRacing Club Baltasar Rodríguez sumará desequilibrio ofensivo en el mediocampo.

La agenda de Estudiantes sumará la complejidad de que este sábado 15 deberá enfrentar a Gimnasia y Esgrima de La Plata, el clásico de la ciudad, por la quinta fecha del Clausura.