Alemania ofrecerá entradas de pie para los partidos de selecciones

Ya en los próxiimos partidos de la selección absoluta en la Liga de Naciones, contra Grecia el 27 de septiembre en Augsburgo, y contra Serbia, el 1 de octubre en Múnich, habrá entradas de pie.

"Con la reintroducción de las entradas de pie la DFB quiere dar una señal a favor de la cultura del aficionado en los partidos se selecciones", dice un comunicado.

Las tribunas de pie, según la DFB, son desde hace décadas una señal característica del fútbol alemán. Por eso se quiere ahora impulsar una cultura vital y variable también en torno a la selección.

La DFB se apoya en una decisión del Comité Ejecutivo de la UEFA que ha decidido prorrogar su programa de apertura a triibunas de pie, que empezó en la temporada 2022/2023 y en el que participan diez federaciones, hasta la temporada 2026/2027 y ampliarla a todas las competiciones.

Hasta ahora el proyecto se limitaba a las competiciones de clubes de hombres.

Entre las tribunas de pie de los estadios alemanes destaca la célebre "pared amarilla" del Signal Iduna Park de Dortmund.