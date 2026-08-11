Alexis Sánchez ficha por el Montreal de la MLS

Sánchez firmó con el Montreal por lo que resta de temporada 2026 y la 2027, una temporada de transición para la MLS mientras adapta su calendario al de las grandes ligas europeas. El Montreal conserva una opción para ampliar su contrato a la 2027-28.

"Estoy agradecido al club por la confianza que ha depositado en mí y tengo muchas ganas de poner mi experiencia al servicio del equipo para que podamos alcanzar nuestros objetivos y crear momentos inolvidables para nuestros hinchas", dijo Sánchez en un comunicado.

"Estoy aquí para darlo todo por el club y por esta ciudad", añadió el internacional chileno, exjugador del Barcelona, Arsenal, Manchester United, Udinese, Inter de Milán u Olympique de Marsella, entre otros.

Sánchez firma como 'jugador franquicia' del Montreal, una regla conocida como 'Ley Beckham' que permite a los clubes de la MLS contar con hasta tres futbolistas excluidos del tope salarial, lo que facilita la llegada de figuras internacionales a la liga.

El Montreal ocupa ahora mismo la penúltima posición de la Conferencia Este, con 16 puntos en 18 partidos, a siete de los puestos de postemporada.