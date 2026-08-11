El Tigres UANL vence al León y lidera su grupo en el Apertura femenino mexicano

Diana Ordóñez, confirmada como líder de las anotadoras, y Alexia Delgado le dieron la victoria a las 'Amazonas', después de que el León tomara ventaja con una diana de Valeria Razo.

En su estadio, León salió a presionar al favorito y en el minuto 45+5 tomó ventaja con un disparo de Razo, quien sacó provecho de un despiste de la defensa.

Tigres fue paciente; empató en el 65, con un golpe de derecha d Ordóñez, su quinto del campeonato, y ganó en el 90+7 con un gol desde fuera del área de Delgado, en un error de la guardameta Natalia Acuña.

Las regias llegaron a dos triunfos en dos salidas y aventajan por mejor diferencia de goles al Toluca, ganador hoy por 2-0 del Juárez FC, y el Monterrey, que derrotó este sábado por 3-1 al Atlante.

Liliana Fernández y Kayla Fernández anotaron por Toluca, uno de los equipos emergentes de la liga que aspira a clasificarse a los cuartos de finales.

Este sábado, Monterrey superó por 3-1 al Atlante con goles decisivos de la española Lucía García y la costarricense Victoria del Campo.

Diana García, Lucía García y Victoria del Campo reflejaron en el marcador el dominio de las Rayadas. Por el Atlante descontó la jamaicana Ricshya Walker.

También el sábado, el campeón América, entrenado por el español Ángel Villacampa, humilló a un Cruz Azul sin capacidad de respuesta y lo venció por 10-0, la tercera mayor goleada de las azulcremas en su historia.

Las brasileñas Geyse y Priscila, además de Monserrat Saldívar, anotaron dos goles cada una. Las otras cuatro dianas fueron de la española Irene Guerrero, de la venezolana Gabriela García, de Scarlett Camberos y de Kimberli Rodríguez.

América lidera el grupo B con seis puntos, los mismos que las Chivas de Guadalajara, que este domingo le ganaron por 1-4 al Puebla con anotaciones de Jasmine Casares, Joselina Montoya, Alicia Cervantes y Denise Castro.

En los otros de la jornada, Pachuca empató 1-1 con el Atlas, el Santos Laguna venció por 1-2 al Querétaro, las Pumas UNAM, por el mismo margen al Necaxa y San Luis, por 2-1 al Tijuana.

El Apertura continuará con la tercera jornada, del viernes al lunes próximo.

- Partidos de la tercera jornada del Apertura del fútbol femenino de México.

Sábado 15.08: América-Puebla, Pachuca-Pumas UNAM, Tigres UANL-Juárez FC y Tijuana-Necaxa.

Lunes 17.08: León-Querétaro, Toluca-Atlas y Santos Laguna-Monterrey.