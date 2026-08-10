Avianca apuesta por Paraguay y anuncia vuelos diarios entre Asunción y Bogotá

La aerolínea Avianca confirmó que potenciará sus operaciones en el Cono Sur a partir de la última semana de octubre de este año. La compañía aérea pasará de operar tres frecuencias semanales a ofrecer un vuelo diario y directo en la ruta que conecta a Asunción con Bogotá.

Esta decisión busca atender la creciente demanda de pasajeros de cara a la temporada veraniega y consolidar la integración aérea del Paraguay con el resto del continente.

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El incremento de vuelos responderá a un reclamo histórico de los viajeros frecuentes y del sector turístico local, que demandaban mayor flexibilidad horaria y mejor oferta de asientos.

Según informaron, las operaciones se realizarán en aeronaves de la flota Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros por trayecto, lo que representa un aumento de plazas disponibles para la capital paraguaya.

Mayor conectividad y apertura de mercados para el país

La consolidación de un vuelo diario entre el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y el hub del Aeropuerto El Dorado en Bogotá permite que los pasajeros paraguayos conecten de manera rápida y eficiente con una red global de más de 80 destinos distribuidos en 25 países de América y Europa, evitando las tradicionales y costosas escalas en otros puntos del continente.

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David Alemán, director de ventas de la compañía para Suramérica, destacó que esta ampliación operativo responde directamente a la buena respuesta del público local y al posicionamiento de Paraguay como un mercado estratégico dentro de la región austral.

La aerolínea confirmó que los boletos para estas nuevas frecuencias diarias ya se encuentran disponibles.