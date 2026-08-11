Google Gemini y Google Pixel, nuevos socios del FC Barcelona en IA y telefonía móvil

En un comunicado, la entidad azulgrana señala que esta colaboración permitirá a los aficionados "canalizar su pasión por el Barça a través de experiencias completamente personalizadas, tanto en casa como en el estadio, gracias a las capacidades de la inteligencia artificial y a las prestaciones de dispositivos móviles de última generación".

Esta nueva colaboración, apunta el Barça, combinará "la experiencia tecnológica de Google con el alcance institucional del FC Barcelona para dar un paso más allá y elevar la forma en cómo se vincula y conecta con su afición, situando a la inteligencia artificial y a la tecnología más avanzada como protagonistas".