Kounde, novedad en el entrenamiento del Barcelona

El zaguero francés se ha ejercitado por primera vez tras la disputa del Mundial, y su regreso se suma a los del inglés Anthony Gordon y los campeones del mundo Pablo Páez Gavira 'Gavi', Joan Garcia y Eric Garcia, que acortaron unos días sus vacaciones.
El próximo miércoles están citados los internacionales españoles restantes: Pedro González 'Pedri', Pau Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres.
También han participado de la sesión de este martes los jugadores del Barça Atlètic y del fútbol formativo Hamza Abdelkarim, Xavi Espart, Ebrima Tunkara, Jordi Pesquer, Áron Yaakobishvili, Iker Rodríguez, Orian Goren, Álvaro Cortés, Brian Fariñas, Tommy Marqués, Jofre Torrents, Guille Fernández y Toni Fernández.
El entrenador Hansi Flick ha programado jornadas de doble sesión el miércoles y el jueves para intensificar el trabajo antes del amistoso del domingo contra el Basilea en Sankt Jakob-Park.