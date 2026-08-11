Fútbol Internacional
11 de agosto de 2026 a la - 07:45

Kounde, novedad en el entrenamiento del Barcelona

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Barcelona, 11 ago (EFE).- La vuelta al trabajo del internacional francés Jules Kounde ha sido la principal novedad del entrenamiento que el Barcelona ha completado este martes en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Por EFE

El zaguero francés se ha ejercitado por primera vez tras la disputa del Mundial, y su regreso se suma a los del inglés Anthony Gordon y los campeones del mundo Pablo Páez Gavira 'Gavi', Joan Garcia y Eric Garcia, que acortaron unos días sus vacaciones.

El próximo miércoles están citados los internacionales españoles restantes: Pedro González 'Pedri', Pau Cubarsí, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferran Torres.

También han participado de la sesión de este martes los jugadores del Barça Atlètic y del fútbol formativo Hamza Abdelkarim, Xavi Espart, Ebrima Tunkara, Jordi Pesquer, Áron Yaakobishvili, Iker Rodríguez, Orian Goren, Álvaro Cortés, Brian Fariñas, Tommy Marqués, Jofre Torrents, Guille Fernández y Toni Fernández.

El entrenador Hansi Flick ha programado jornadas de doble sesión el miércoles y el jueves para intensificar el trabajo antes del amistoso del domingo contra el Basilea en Sankt Jakob-Park.