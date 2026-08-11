La sequía amenaza el inicio de la temporada de fútbol 'amateur' en Países Bajos

Las competiciones de Segunda y Tercera División comienzan el próximo fin de semana y la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) envió una carta a los clubes 'amateurs' ante la preocupación por el estado de los terrenos de juego, informó este martes la televisión pública NOS.

Algunos de los casos más afectados están en Westland, en la provincia de Holanda del Sur, donde desde la semana pasada está vigente una prohibición de riego y el municipio, responsable del mantenimiento de los campos situados dentro de sus fronteras, ha comunicado a los clubes que no pueden utilizar los terrenos afectados mientras dure la restricción.

"Tenemos once campos de fútbol, de los cuales solo podemos utilizar tres porque tienen césped artificial", explicó Dick Hartman, secretario del FC 's-Gravenzande.

Desde lejos, señaló, los campos todavía parecen estar en buenas condiciones, pero al caminar sobre ellos son cada vez más visibles las zonas marrones, y "cuando se vuelven amarillas, esas partes se convierten en terrenos arenosos", advirtió.

La acequia de la que habitualmente se extrae agua para regar los campos tiene además un nivel inferior al habitual, por lo que el club ha solicitado al municipio autorización para utilizar agua de la red mientras persista la sequía.

Los voluntarios intentan reorganizar los entrenamientos y partidos para concentrarlos en los tres campos de césped artificial disponibles, algo que Hartman calificó de un "gran rompecabezas".

"Existe la posibilidad de que se cancelen partidos. Entonces habrá que tomar decisiones: quién puede jugar y quién no", señaló el secretario, quien confía en que la situación mejore antes de llegar a ese extremo.

La preocupación se extiende también a Limburgo, en el sur del país, donde los terrenos de césped están secos y, en muchos casos, extremadamente duros, según la cadena regional L1, lo que supone una situación complicada para los clubes pequeños que no disponen de campos artificiales.

Los problemas en el fútbol son otra consecuencia de la escasez prolongada de agua que afecta a Países Bajos este verano y que ha llevado a las autoridades regionales a ampliar las restricciones al riego en distintas partes del país.

Desde mediados de julio, existen diferentes limitaciones en varias zonas del país que incluyen la prohibición de extraer agua de acequias, canales y otros cursos superficiales, lo que afecta tanto a campos deportivos como a pastos y a cultivos agrícolas y hortícolas.