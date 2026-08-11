Leverkusen ficha al mundialista argentino Facundo Medina

El fichaje del Bayer Leverkusen del defensor Facundo Medina, de 27 años, subcampeón mundial con la Albiceleste en Norteamérica 2026, se habría cerrado por 20 millones de euros (unos 24 millones de dólares), según varios medios europeos.

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“Hemos fichado a un profesional con mucha experiencia que, gracias a su clase y su gran fortaleza mental, se convertirá de inmediato en un pilar fundamental para nuestro equipo”, dijo el director deportivo del Werkself, Simon Rolfes, en la web del club.

El Marsella, por su lado, agradeció al zaguero por su paso de una temporada en el equipo. “Estoy muy contento por estar acá en un club tan grande, tan ordenado. Estoy impresionado por todo, la gente que trabaja a la sombra son muy gentiles (...) Ya he charlado con alguno de los chicos y me dieron buena impresión, estoy con ganas de agregarme al grupo”, declaró Medina a los medios del Leverkusen.

En el Werkself se reencontrará con su compatriota Exequiel Palacios, con quien coincidió en las categorías inferiores de River Plate antes de fichar por Talleres de Córdoba.

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Medina llegó a Europa en 2020 al club francés RC Lens, con el que debutó en la Liga de Campeones. Tras un año en Marsella, llega a la Bundesliga después de perder la final de la pasada Copa del Mundo ante España. El central disputó en Norteamérica cinco de sus 14 partidos como internacional albiceleste.