Día de la Bandera: el rojo, el blanco y el azul que Yamil Esgaib pretende vincular con el stronismo

La bandera paraguaya se originó el 15 de mayo de 1811, fecha de nuestra independencia de España y fue evolucionando con el paso de los años hasta llegar a la que hoy flamea en fachadas de instituciones públicas y privadas.

El primer pabellón patrio fue azul con una estrella blanca en el ángulo superior izquierdo. Según los archivos nacionales, este símbolo rendía honor a la Virgen Nuestra Señora de la Asunción, actual patrona celestial del Paraguay y del Ejército Nacional.

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Sin embargo, el 17 de junio de 1811, durante el primer Congreso General y una vez establecida la Junta de Gobierno, se decidió cambiar de bandera.

Ese año se introdujeron las tres franjas de colores: el rojo, amarillo y azul. Según la historia, los dos primeros colores fueron tomados de la bandera de España y el azul agregado en ese entonces simbolizaba nuestra independencia.

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En tanto que, el 15 de agosto de 1812, la Junta de Gobierno diseñó una tercera bandera en la cual se reemplazó el amarillo por una franja blanca más ancha en el centro.

Con el rojo, blanco y azul ya en nuestro pabellón el 25 de noviembre de 1842, en un congreso extraordinario reunido durante el consulado de Carlos Antonio López y Mariano Roque Alonso se establece el diseño y uso del Pabellón Patrio actual.

La fecha para conmemorar el Día de la Bandera el 14 de agosto, se decidió en 1913, por propuesta de la Asociación de Maestros y el objetivo era que no se interponga con el 15 de agosto, día de la Fundación de Asunción.

Yamil Esgaib busca volver a colores de la era stronista

Demostrando un conocimiento retorcido de lo que es el “patriotismo”, un grupo de diputados colorados desde el 2024 intenta a toda costa modificar los escudos de la bandera paraguaya originada en una ley del “Soberano Congreso General Extraordinario del 25 de noviembre de 1842″.

La intención de estos diputados colorados es introducir cambios en la bandera con los escudos patrios que habían sido establecidos en 1970 durante la dictadura de Alfredo Stroessner: la orla roja con la inscripción “República del Paraguay” en amarillo.

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El principal impulsor es el cartista Yamil Esgaib, quien junto con Daniel Centurión y Domingo “Mino” Adorno presentó en el 2024 el primer proyecto que fue aprobado en la Cámara Baja, y rechazado en el Senado.

Luego los diputados colorados ratificaron la aprobación de stronizar la bandera paraguaya. Sin embargo, en el Senado fue archivado finalmente el proyecto en el 2025.

Durante esta primera discusión en el Congreso Nacional y para evitar cualquier subjetividad, la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) remitió copia del acta original del Congreso General Extraordinario del 25 de noviembre de 1842 donde no se hace referencia a ningún tono rojo en los dos escudos de la bandera.

Diputados insisten con uso de escudos stronistas

No obstante, el cartita Yamil Esgaib insiste en hacer loas a la era stronista y volvió a presentar una iniciativa similar el pasado 7 de julio. A menos de una semana ya estuvo para su tratamiento en el pleno de la Cámara Baja, aunque fue postergado sigue latente la intención stronista.

El único cambio que están empecinados en imponer los diputados colorados es que los escudos patrios tengan un predominante tono colorado, con orlas rojas.

Son firmantes de este segundo proyecto los diputados colorados: Yamil Esgaib, Daniel Centurión, Jorge Barressi, José Rodríguez, Néstor Castellano, Virina Villanueva y Jazmín Narváez.

Así también los legisladores Arturo Urbieta, Johana Vega, David Jara, Liz Acosta, Saúl González, Carmen Giménez y Benjamín Cantero.