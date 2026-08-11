Marquinhos: "El triplete en la Liga de Campeones es un desafío para nosotros"

El capitán del campeón francés, que acumula dos trofeos de Champions seguidos y que aspira en Salzburgo este miércoles a sumar su segundo título de la Supercopa de Europa ante el Aston Villa, se muestra, sin embargo, prudente.

"El triplete en la Liga de Campeones es nuestro objetivo pero tenemos que ir paso a paso. Nuestro primer desafío comienza el miércoles. Tenemos el hambre y las ganas. No podemos dejar pasar esta oportunidad", indicó Marquinhos, que ensalzó la predisposición de los jugadores de su equipo.

"Incluso durante las vacaciones, los jugadores han trabajado, equilibrando descanso y preparación. El equipo que estará en el campo el miércoles y se entregará al cien por cien por la victoria", afirmó.

"Cuando Luis Enrique llegó al equipo nos dijo que debíamos escalar el Everest y así hacemos. Pero seguimos en la escalada y no nos dejará bajar", subrayó el defensa brasileño.

"Luis Enrique está listo como todos. Es un entrenador que sabe transmitir el mensaje a los jugadores, un mensaje claro y ambicioso. Es consciente de que el equipo no estará en su mejor forma al inicio de la temporada, pero también es un entrenador que no baja los brazos, que tiene el deseo de escribir la historia y ganar títulos. Ese es el mensaje, esa es nuestra mentalidad, cada vez más", destacó.

Ante la final, el capitán del campeón europeo destacó que "cada partido supone una experiencia. Hay que seguir apoyándose en nuestra calidad. El equipo está listo para enfrentarse a cualquiera. Estamos preparados con nuestros recursos para intentar ir a por el partido", dijo Marquinhos que recordó la Supercopa del pasado curso, cuando logró evitar la derrota en el último minuto.

"El año pasado nos salvamos en el último minuto y además, el Aston Villa nos ha planteado problemas en el pasado. Pero hay que olvidar el pasado para ganar el miércoles. Tenemos nuestra historia, pero hay que pasar página para ir a por otros trofeos", advirtió.

Marquinhos se reencuentra con Lucas Digne, nueva adquisición del PSG que procede del Aston Villa, rival el miércoles. Ya coincidió con el lateral años atrás en el campeón francés.

"Digne no ha hablado mucho con los jugadores sobre su experiencia en el Aston Villa. Tal vez se lo haya comentado al entrenador. Nosotros debemos tener una visión común del partido, y serán el entrenador y el cuerpo técnico quienes nos den los elementos clave. El entrenador nos transmitirá el mensaje necesario para el partido", dijo.

"Lucas y yo llegamos el mismo año en aquella época al PSG y éramos jóvenes. Yo me quedé, él se fue a perseguir su sueño en otro lugar. Nos dimos un abrazo, hablamos de lo que hemos vivido en estos últimos años, él ha dado una gran vuelta y ha regresado a casa. Estoy muy feliz y muy contento de verlo de vuelta. Forma un poco parte de mi historia. Conoce la historia del club, vivió el antiguo PSG, las derrotas. Espero que pasemos buenos momentos juntos en los próximos años en el PSG", añadió Marquinhos.

El brasileño ejerce de capitán, especialmente con la incorporación cada vez de los nuevos jugadores. "Participo en su adaptación y les transmito la filosofía del equipo. Nuestro grupo es abierto y sabe cómo dar la bienvenida a los nuevos jugadores. Hablo con ellos sobre nuestras ambiciones, al igual que el entrenador y el cuerpo técnico", desveló el sudamericano, que subrayó el buen momento en el que se encuentra el georgiano Kvicha Kvaratskhelia.

"Tuve que defenderlo en el entrenamiento y fue muy difícil; está más fresco que yo después de las vacaciones. Contamos con todos los jugadores. Todos son importantes en el campo y todos lo serán. Espero que Kvara haga otra temporada enorme como la que hizo el año pasado. Será bueno para nosotros si lo logra".