Palmeiras y Cerro Porteño vuelven a verse las caras en un duelo con sabor a revancha

El partido de ida por octavos se celebra tan solo 84 días después del triunfo azulgrana en São Paulo gracias a un gol del argentino Pablo Vegetti, que le sirvió a Cerro para terminar a la postre como líder del Grupo F, escoltado por Palmeiras.

Los dos equipos llegan con urgencias por su irregular momento en los respectivos campeonatos nacionales: el Palmeiras ha encadenado un empate y una derrota en sus dos últimos compromisos, entre Liga y Copa, mientras que Cerro suma tres derrotas en sus cuatro partidos del Clausura.

Palmeiras, finalista de la Libertadores en 2025 y de nuevo favorito al título, está mostrando especiales dificultades para superar a equipos que saben mantener el orden defensivo, como es el caso del conjunto paraguayo.

Los últimos malos resultados han llevado a la principal barra brava del club, la Mancha Alviverde, a pedir la destitución del portugués Abel Ferreira, técnico más exitoso del Palmeiras y que lleva más de cinco años al frente del equipo.

Las principales bazas ofensivas de los brasileños para derribar la muralla paraguaya serán el colombiano Jhon Arias y el argentino José Manuel 'el Flaco' López, artillero del equipo esta temporada.

Vítor Roque, uno de los jugadores que sirvió de revulsivo en el empate 0-0 del pasado fin de semana ante Internacional, podría ganar un hueco en el once.

El 'Verdão' también podrá contar en este partido con su capitán, el paraguayo Gustavo López, que se ha recuperado de una lesión en el muslo y podría regresar al centro de la zaga.

En el otro lado, Cerro Porteño llega a Brasil con su plantilla completa y dos novedades a disposición del técnico Ariel Holan.

Uno de ellos es el delantero Juan Manuel Iturbe, que regresa al equipo por primera vez desde la última fecha de la fase de grupos de la Libertadores, después de recuperarse de un desgarro muscular.

El otro, el defensa Lucas Merolla, recién contratado y que todavía no ha podido debutar en partidos oficiales por una sobrecarga muscular.

Tanto Merolla como Iturbe disputaron un partido de entrenamiento el lunes contra Sol de América y están a punto para entrar en campo ante Palmeiras.

El ambiente en Cerro tampoco es el mejor, después de la derrota del pasado fin de semana por 1-0 frente a Sportivo Ameliano, que supone el tercer revés en cuatro jornadas del Clausura.

Tras ese partido, Holan admitió que el equipo se debe esforzar para "reducir enormemente el margen de error" si quiere aspirar a puntuar en São Paulo, algo que sería importante para encarar el partido de vuelta con más tranquilidad.

Palmeiras: Carlos Miguel; Emiliano Martínez (Gustavo Gómez), Murilo, Barboza; Allan, Andreas Pereira, Marlon Freitas, Vítor Roque, Piquerez; Jhon Arias y 'el Flaco' López.

Cerro Porteño: Manuel Roffo; Iván Ramírez, Gustavo Velázquez, Lucas Merolla, Alexis Cañete; Fabricio Domínguez, Jorge Morel, Robert Piris, Cecilio Domínguez; Juan Iturbe y Pablo Vegetti.

Árbitro: El uruguayo Gustavo Tejera, acompañado en el VAR de su compatriota Leodán González.

Estadio: Nubank Parque, de São Paulo.