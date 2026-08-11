Pedro Felipe: “Nunca me faltará entrega para ayudar al Racing”

Acompañado de una traductora de portugués, del responsable deportivo del Racing, Chema Aragón, y el director de Comunicación del club, Roberto González, Pedro Felipe (Itajuípe, Brasil, 2004) ha garantizado, en su primer encuentro ante los periodistas, que “lo va a dar todo y se va a entregar”.

“Estoy ansioso por el comienzo de liga, para poder disfrutar y mostrar a los aficionados dónde puedo llegar y que estoy preparado para jugar al nivel del Racing”, ha manifestado.

El zaguero ha destacado que se enfrentó a un periodo difícil en el Sassuolo de la primera división italiana, equipo en el que jugó cedido por el Juventus, por sus lesiones y pocos minutos pero que “está preparado para el más alto nivel”.

Sobre el juego en España, Pedro Felipe ha reconocido que “existen diferencias entre el fútbol español e italiano”, aunque ha asegurado que confía en “adaptarse rápido” a su nuevo equipo.

En este sentido, ha destacado la importancia de la comunicación en la línea defensiva y de “entenderse bien con los compañeros” que tenga a su lado.

Pedro Felipe ha detallado que todavía no se encuentra en su mejor condición física, después de haber sufrido un cólico nefrítico al final de sus vacaciones, pero ha manifestado que está “listo y a disposición del entrenador” de cara al inicio de la competición, este domingo frente al Villarreal.

Por su parte, el director deportivo del Racing, Chema Aragón, ha descrito al jugador como un central “contundente, con envergadura y con buen pie”, cualidades que considera “importantes para la línea defensiva del Racing”.

Y ha explicado que el fichaje de Pedro Felipe comenzó a gestarse durante un viaje a Italia que realizó junto al presidente del club, Manuel Higuera, en la semana del ascenso a Primera División, tras el encuentro ante el Real Valladolid.

“Ya en aquel viaje estuvimos hablando con la Juventus sobre Pedro”, ha señalado Aragón, quien ha destacado que el central era un jugador que el club ya había seguido con anterioridad.