Platense recibe a Coquimbo Unido en un choque de equipos en recuperación

Argentinos y chilenos tuvieron en el primer semestre un buen nivel en las primeras de cambio del torneo, pero en la actualidad atraviesan un período de inconstancia en los juegos de la Liga local.

El Calamar sorprendió al clasificarse como segundo del Grupo E que compartió con Corinthians, Peñarol e Independiente Santa Fe, ya que a todos los venció.

Sin embargo, el comienzo del Torneo Clausura argentino mostró la peor cara del equipo marrón, que en las primeras tres fechas apenas logró un punto, lo que culminó en una goleada en casa ante Talleres de Córdoba provocó la protesta de los hinchas y la salida del entrenador Walter Zunino.

Su reemplazante, el exgoleador de Boca Juniors Martín Palermo, logró este último fin de semana su primera victoria en el campeonato por 0-1 como visitante ante Independiente, pero el nivel del equipo está lejos de ser el mejor, al punto de que el nuevo entrenador afirmó que lo que está por venir será "difícil y duro".

El Pirata chileno también tuvo un sensacional paso por el grupo B de la Libertadores, donde se impuso con claridad sobre Deportes Tolima, Nacional y Universitario de Deportes para llegar a octavos de final.

Sin embargo, en el campeonato chileno apenas ha ganado uno de los últimos cinco partidos. En 17 fechas suma 25 puntos y está a 20 del líder Colo Colo.

El último sábado, Coquimbo Unido fue local en el clásico ante La Serena, que finalizó 1-1 tras el empate sobre la hora de Pablo Rodríguez Salgado.

Platense y Coquimbo Unido jugarán el partido de vuelta de octavos de final el próximo miércoles 19 de agosto en el estadio Municipal Francisco Sánches Rumoroso, de la ciudad de Coquimbo en Chile.

Platense: Juan Cozzani, Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva, Franco Zapiola, Guido Mainero, Martín Barrios, Leonardo Heredia, Gastón Togni, Juan Gauto.

Coquimbo Unido: Diego Sánchez, Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Juan Cornejo, Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Cristian Zavala, Guido Vadalá, Alejandro Azocar, Nicolás Johansen.

Árbitro: el paraguayo Juan Benítez.

Estadio: Ciudad de Vicente López (provincia de Buenos Aires).