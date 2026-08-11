Resultados de la tercera eliminatoria previa de la Liga Europa

Universitatea Craiova (ROU), - - KuPS (FIN), - (1-1)
Vikingur Reikiavik (ISL), - - Thun (SUI), - (0-3)
Klaksvik (FAR), - - Lech Poznan (POL), - (0-1)
Egnatia (Alb), - - Shamrock Rovers (Irl), - (1-3)
Beşiktaş (TUR), - - Hradec Kralove (CZE), - (1-0)
Gornik Zabrze (POL), - - Ferencvaros (HUN), - (0-1)
CSKA Sofia (Bul), - - Maccabi Tel Aviv (ISR), - (3-0)
Rangers (ESC), - - Jagiellonia (POL), - (1-2)
Trabzonspor (TUR) - Ferencváros (HUN) o Górnik Zabrze (POL)
KuPS Kuopio (FIN) o Universitatea Craiova (ROU) - Ararat-Armenia (ARM) o Celje (SVN)
Sint-Truiden (BEL) - Lincoln (GIB) u Omonia (CYP)
Hapoel Beer-Sheva (ISR) o Estrella Roja (SRB) - Viktoria Plzeň (CZE)
Shamrock Rovers (IRL) o Egnatia (ALB) - Lillestrøm (NOR)
Jagiellonia Białystok (POL) o Rangers (ESC) - Iberia 1999 Tiflis (GEO)
Mjällby (SWE) o Slovan Bratislava (SVK) - Pafos (CYP) o Salzburgo (AUT)
Kairat Almaty (KAZ) - PAOK (GRE) o Anderlecht (BEL)
Lech Poznań (POL) o KÍ Klaksvík (FRO) - Thun (SUI) o Víkingur Reikiavik (ISL)
Hradec Králové (CZE) o Beşiktaş (TUR) - Dinamo Zagreb (CRO) o Kauno Žalgiris (LTU)
Benfica (POR) o Heart of Midlothian (ESC) - Aarhus (DEN)
OFI Creta (GRE) - Maccabi Tel-Aviv (ISR) o CSKA Sofia (BUL)