Roony se rompe el ligamento cruzado anterior de la rodilla y pasará por el quirófano

Roony abandonó lesionado el entrenamiento de este lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Las pruebas a las que se ha sometido hoy el jugador han confirmado el peor de los presagios. Y es que antes de su fichaje por el Barcelona en el verano de 2025, el internacional sueco sufrió una grave lesión en la misma rodilla que le obligó a estar diez meses de baja.

Roony, de 20 años, no entraba en los planes del entrenador Hansi Flick para la próxima temporada y el club le estaba buscando una salida. Por este motivo, el delantero no participó en el triangular amistoso del pasado sábado contra el Nottingham Forest y el Udinese.

Ahora, la lesión frena cualquier posibilidad de que el jugador se marche cedido o traspasado a otro equipo. El futbolista azulgrana será sometido a una intervención quirúrgica en los próximos días y prácticamente dice adiós a la temporada.