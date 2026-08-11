Trump e Infantino, una controvertida relación consolidada desde 2018

Donald Trump ha advertido en las últimas horas de que sería “un terrible error” relevar a Gianni Infantino, en plena crisis interna de la FIFA desde que el ítalo-suizo tuviese que retirar su propuesta para crear FIFA Forward Enterprise (FFE), un proyecto para comercializar una participación de los derechos del Mundial, que provocó una fuerte contestación interna.

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En ese proyecto estaba involucrado Joshua Kushner, cuñado de Ivanka Trump, la hija del mandatario estadounidense, como cofundador del fondo de capital riesgo Thrive Capital que podría haber liderado el proyecto del órgano rector del fútbol mundial.

La relación entre Trump e Infantino comenzó a estrecharse en 2018 a raíz de la candidatura norteamericana para organizar el Mundial 2026.

Así se pudo ver al italiano-suizo en la Casa Blanca en agosto de ese año, cuando le regaló una camiseta personalizada y tarjetas amarillas y rojas, bromeando con que le servirían en las ruedas de prensa.

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En la cumbre del G-20 de Buenos Aires, en 2018, volvieron a coincidir y en septiembre de 2019 en el Despacho Oval. Un año después, en el Foro Económico de Davos, Trump invitó a Infantino pronunciar un discurso de presentación, mientras que el dirigente de la FIFA fue uno de los invitados especiales durante la investidura del segundo mandato presidencial de Trump, en enero de 2025.

A partir de entonces, sus vínculos se fueron consolidando, tal y como reflejan algunos de los momentos más controvertidos de su relación:

En julio de 2025, la FIFA inauguró una oficina en la Torre Trump de Nueva Yorkcon el objetivo de tener una mayor presencia en la Gran Manzana.

En noviembre de 2025, Infantino intervino en el American Bussiness Forum, en Miami, y calificó a Trump como un “amigo cercano” y le agradeció su ayuda en la organización del mundial.

Sus palabras fueron interpretadas como una violación de las reglas de neutralidad por parte del expresidente del comité de gobernanza de la FIFA entre 2016 y 2017, Miguel Poiares Maduro.

En diciembre de 2025, durante la ceremonia del sorteo del Mundial, Infantino entregó a Trump el primer Premio de la Paz de la FIFA.

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Durante la celebración del Mundial 2026 se conoció la llamada telefónica de Trump a Infantino para anular la sanción al máximo goleador de Estados Unidos, Folarin Balogun, que había sido expulsado en el partido precedente contra Bosnia y Hercegovina.

Según el reglamento, una roja directa obliga a cumplir un partido de sanción de forma automática. Al futbolista estadounidense, sin embargo, se le dejó en suspenso la sanción y pudo disputar, de esta forma, el duelo de octavos de final contra Bélgica, aunque su equipo fue derrotado.

En julio pasado, el New York Post publicó que el político republicano estaba impulsando al presidente de la FIFA como candidato a próximo secretario general de las Naciones Unidas, en sustitución de Antonio Guterres.