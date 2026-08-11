Vitinha: "Kvaratskhelia o Dembele o Fabián deberían ganar el Balón de Oro"

En la rueda de prensa oficial, previa a la Supercopa ante el Aston Villa, el miércoles en Salzburgo, el jugador luso ensalzó los merecimientos de estos jugadores, aunque destacó que el futbolista del Real Madrid Kylian Mbappe o el delantero inglés del Bayern Múnich Harry Kane, también han hecho méritos para obtener el galardón y la consideración de mejor jugador de la temporada.

"Hay muchos buenos jugadores que pueden ganar el Balón de Oro este año. Para mí, creo que sería normal tener un jugador del PSG como Kvaratskhelia después de su gran temporada en la Liga de Campeones, Ousmane Dembélé que ha realizado un excelente curso o Fabián que lo ha ganado todo. Para mí sería para uno de estos tres jugadores. Pero hay muchos jugadores como Kane o Mbappé que también o merecen. Pero yo votaría por un jugador del París Saint Germain en el Balón de Oro", dijo Vitinha.

El líder en el medio del campo del PSG y de la selección de Portugal, recién incorporado al plantel de Luis Enrique tras el mundial, reconoció encontrarse en buen estado de forma y subrayó la ambición del plantel parisino.

"Estoy bien. Como el año pasado, tenemos hambre de títulos. Sabemos que es difícil, pero haremos todo lo posible. Estoy bien, como todos. la preparación ha sido corta", destacó Vitinha antes de la Supercopa.

Aún así, el portugués descarta hacer planes a largo plazo. "Pensar a largo plazo es un error. Si piensas demasiado lejos en la temporada te equivocas. El entrenador no dijo que reseteáramos", subrayó. "Siempre queramos más, eso es lo que nos ha permitido obtener buenos resultados. Vamos a mantener esa fórmula".

Vitinha advirtió que Kvaratskhelia se encuentra en un gran momento. Fue un jugador clave desde que llegó a París y un futbolista fundamental, de los más destacados, en la conquista de la pasada Liga de Campeones. "Le he visto muy bien y con muchas ganas. Tiene ganas de jugar y de entrenar como el resto del plantel", dijo. "Espero que hagamos un gran partido el miércoles".

El PSG vuelve a encontrarse con el Aston Villa con el que jugó el pasado año, en los cuartos de final de la Liga de Campeones. El cuadro galo eliminó al inglés, que ganó uno de los dos partidos.

"Aquél partido contra el Aston Villa fue muy disputado. Fue muy difícil, especialmente en la segunda mitad. Era el mismo entrenador, por lo que tendrá las mismas ideas y sistema. Somos conscientes de la dificultad y también sabemos que es un partido que jugaremos muy pocas veces en nuestra carrera. Lo daremos todo para lograrlo", destacó.

El PSG ya cuenta en el plantel con el lateral internacional francés Lucas Digne que procede del Aston Villa. "Habrá que preguntar al entrenador si le ha dado las claves del partido. Puede que le haya dicho algo. Conmigo no ha hablado del Aston Villa".

"Es una nueva temporada, con nuevos jugadores, con salidas y entradas de futbolistas. Será un partido difícil como siempre contra los equipos ingleses pero estamos preparados", añadió Vitinha.