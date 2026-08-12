Cristiano y Georgina, en el aeropuerto de Lisboa un día después de su boda

El canal SIC Notícias informó de que el futbolista y la modelo entraron en el aeropuerto por un acceso VIP acompañados de sus hijos, con Arabia Saudita como probable destino.

Según el mismo medio, cuando Cristiano Ronaldo descubrió a varios periodistas en el aeropuerto, se dirigió a ellos desde la distancia y les llamó "curiosos", con una sonrisa.

Este avistamiento se produce un día después de que el futbolista y su ahora mujer publicaran una foto en Instagram en la que aparecen dos manos con dos alianzas y el texto "C <3 G".

Según la prensa portuguesa, la ceremonia civil habría sido privada en la localidad de Cascais, en el área metropolitana de Lisboa.

Esta boda era muy esperada por sus seguidores y varios cientos de ellos se presentaron en la catedral de Funchal, ciudad natal del futbolista, ubicada en el archipiélago luso de Madeira, el pasado sábado después de que se originara el rumor de que la ceremonia iba a ser allí.

Cristiano Ronaldo regresó a Portugal tras el Mundial de 2026 y, el pasado día 4, estuvo en el complejo Ciudad del Fútbol de Oeiras, en la periferia de Lisboa, para presenciar el partido entre el equipo en el que juega, el Al Nassr saudí, y el del que es propietario, el Almería (victoria del club andaluz por 2-0).