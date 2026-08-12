“No dejaré este comportamiento sin sanción”: El estallido de Memphis Depay tras su abrupta salida del Corinthians

El idilio entre Memphis Depay y el Corinthians llegó a un final sumamente tenso. El experimentado delantero neerlandés aseguró este martes en sus redes sociales que existía un acuerdo sellado para extender su vínculo por dos temporadas más, y acusó sin filtros a la cúpula directiva del club paulista de romper su palabra.

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El descargo furioso del neerlandés

Tras el anuncio oficial del club sobre la no continuidad del atacante de 32 años —argumentando motivos “exclusivamente financieros” y de “salud institucional”—, el exjugador del Barcelona y del Atlético de Madrid reaccionó con extrema dureza, dejando intactas sus declaraciones originales:

El jugador expresó su frustración ante la inesperada decisión institucional mediante un mensaje directo: “Muy decepcionado de leer que el Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo alcanzado para extender mi contrato por dos años más”.

Asimismo, el atacante enfatizó que la negociación ya contaba con el visto bueno de todas las áreas del club antes de caerse: “Esta renovación fue pactada explícitamente tanto por el presidente como por los departamentos deportivo, legal y financiero. Sin embargo, algunas personas decidieron romper este compromiso”.

Con su contrato vencido a finales de julio, tras un paso fructífero que dejó 20 goles en 79 partidos y tres títulos (Campeonato Paulista y Copa de Brasil 2025, además de la Supercopa Rei 2026), Depay dejó en claro que no piensa quedarse de brazos cruzados y anticipó medidas drásticas: “Yo no quería que esto suceda y siempre respeté al club durante todo el proceso, pero ahora me veo obligado a reaccionar con firmeza para defender mis intereses. En los próximos días hablaré públicamente, pero tengan por seguro que no dejaré este comportamiento inaceptable sin sanción”.

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Very disappointed to read that Corinthians decided not to honour our agreement in place to extend my contract for 2 more years. This renewal was explicitly agreed upon by the president as well as the sporting, legal and financial department. Some people decided however to breach… — Memphis Depay (@Memphis) August 12, 2026

Una millonaria deuda de fondo

Detrás de este inesperado quiebre se esconden graves problemas económicos. Según diversos medios brasileños, la deuda acumulada del Timão con el delantero europeo asciende a la escandalosa cifra de 42 millones de reales (aproximadamente 8 millones de dólares), sin contar intereses. Por su parte, desde la institución informaron que el presidente del club, Osmar Stabile, brindará una conferencia de prensa en los próximos días para dar su versión de los hechos y explicar los detalles financieros que obligaron a dar marcha atrás con la continuidad de una de sus máximas figuras.