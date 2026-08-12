Rosario recibe a un Corinthians atravesado por la polémica salida de Memphis Depay

Ambos equipos llegan con un nivel muy parejo en el torneo.

El equipo paulista finalizó primero de la zona E con once puntos (tres partidos ganados, dos empatados y uno perdido), mientras que el conjunto rosarino finalizó segundo de la zona H con trece puntos y no fue primero por haber perdido con Independiente del Valle, que sumó la misma cantidad.

Ángel Di María debe liderar la ofensiva del equipo argentino en el césped de Arroyito, mientras el Timao (Equipazo) jugará sin el delantero Depay, a quien el club decidió no renovar el contrato por motivos financieros, según anunció la institución el martes.

"Muy decepcionado de leer que Corinthians decidió no honrar nuestro acuerdo en vigor para extender mi contrato por dos años más", expresó el jugador en sus redes sociales.

El partido significará el reencuentro en cancha de los dos entrenadores finalistas de la Libertadores 2023, en la que Fernando Diniz (entonces en Fluminense) levantó el trofeo frente al Boca Juniors de Jorge Almirón.

Rosario Central es el equipo más sólido en defensa en esta edición de la Libertadores, ya que solo logró marcarle un gol el Independiente del Valle ecuatoriano en la última fecha del grupo.

En el Torneo Clausura de Argentina, Rosario Central ocupa el octavo puesto del grupo B, en un arranque algo dispar en su funcionamiento colectivo, al reportar dos triunfos, un empate y una derrota en cuatro partidos.

El conjunto dirigido por Almirón viene de dos victorias consecutivas por el campeonato local ante River Plate como visitante y el último viernes ante Aldosivi como local.

El equipo albinegro de Sao Paulo fue de más a menos en la etapa de grupos de la Libertadores, en la que hace tres partidos no logra una victoria.

En el Campeonato Brasileño, el equipo dirigido por Diniz recientemente quedó fuera de la Copa do Brasil en octavos de final ante el Internacional, un resultado inesperado dado que es el campeón del año pasado de ese torneo.

Corinthians ocupa el séptimo puesto en el 'Brasileirao', con 32 puntos en 22 fechas (ocho ganados, ocho empatados y seis perdidos) e intenta no perder el ritmo del líder Palmeiras que suma 48 unidades.

La inhibición impuesta por la FIFA sobre el club por deudas impagas le impidió hasta la fecha la incorporación de nuevos jugadores para la segunda mitad del torneo, algo que incidió en la salida de Depay.

La permanencia del ariete de 32 años cobró fuerza a finales de julio, cuando Corinthians y jugador llegaron a un acuerdo para renovar por dos años. Entonces, el delantero aceptó reducir sus salarios mensuales y también estuvo de acuerdo con un nuevo formato para el pago de la deuda acumulada por el club.

Pero el cambio de rumbo confirmado el martes por los directivos, debe incidir en la complicación de las finanzas del club y el riesgo de una nueva sanción de la FIFA.

Corinthians y Rosario Central volverán a enfrentarse en el cierre de los octavos de final el jueves 20 de agosto en el estadio Neo Quimica Arena de San Pablo.

Rosario Central: Jerónimo Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Gonzalo Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Jaminton Campaz, Ángel Di María; Julián Fernández y Enzo Copetti.

Corinthians: Hugo Souza; Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Andre, Raniele, Kaio Cesar, Rodrigo Garro; Breno y Pedro Raul.

Árbitro: el uruguayo Andrés Matonte.

Estadio: Gigante de Arroyito, en Rosario (Santa Fe).