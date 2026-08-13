0-0. Rosario Central y Corinthians empatan y trasladan la definición a São Paulo

Desde el primer minuto del partido, el local ‘Canalla’ y la visita ‘Timao’ tuvieron una intensidad en el duelo con un árbitro como Andrés Matonte que priorizó la fluidez del juego.

Hugo Souza, el portero de Corinthians, en estos primeros instantes fue fundamental con la seguridad en la portería de la visita, primero con un desvío a un remate de Jaminton Campaz en el minuto 11 y luego una opción de Copetti que encontró otra vez a Souza.

Sobre el minuto 36 una revisión VAR por una falta de de Gabriel Paulista sobre Giovanni Cantizano por un posible penalti que fue descartado por Matonte tras la revisión fue el penúltimo momento álgido antes del descanso.

La más clara para Corinthians llegó en el minuto 42 cuando tras un centro de Matheuzinho el remate de cabeza de Matheus Bidu dio dos veces en el travesaño antes de irse afuera.

En el complemento Rosario Central tuvo más afilada la asociación de Ángel Di María con Jaminton Campaz, que derivó en un golpe apenas desviado de este último, otro remate en el travesaño tras una intervención del juvenil Giovanni Cantizano y luego un remate de Gastón Ávila que exigió una intervención de Hugo Souza.

A falta de diez minutos para el final del partido, Corinthians se quedó con diez hombres en el campo por la expulsión de Allan Souza por doble tarjeta amarilla, la segunda por una dura entrada a Federico Navarro; la primera haba sido por una infracción sobre Campaz.

Ángel Di María tuvo la última para Rosario Central pero nuevamente apareció Hugo Souza, una de las figuras del partido, para determinar el empate 0-0 y estirar al próximo jueves la definición en el estadio Neo Química Arena de territorio paulista.

0. Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel (m.79, Elías Verón), Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández (m.88, Alan Rodríguez); Franco Ibarra, Vicente Pizarro (m.46, Federico Navarro); Giovanni Cantizano (m.79, Tomás Badaloni), Ángel Di María, Jaminton Campaz; Enzo Copetti (m.88, Marco Ruben). Entrenador: Jorge Almirón.

0. Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Matheus Bidu; Allan Souza, Raniele, Kaio César (m.88, Jesse Lingard), Rodrigo Garro (m.83, André Carrillo), Breno Bidon; Pedro Raúl. Entrenador: Fernando Diniz.

Árbitro: El uruguayo Andrés Mátente. Expulsó a Allan Souza (m.80) y amonestó a Vicente Pizarro, Enzo Copetti, Emanuel Coronel, Breno Bidón y Matheuzinho.

Incidencias: Partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores disputado en el Estadio Gigante de Arroyito, de Rosario.