1-0. Alianza derrota a Umecit y sigue con vida en la Copa Centroamericana

El partido tuvo un arranque intenso en el mediocampo, con acciones de ambos equipos, aunque ninguno logró hacerse con el control claro de la pelota.

La primera ocasión de peligro llegó en el minuto 27 para el Alianza, con un remate de Anthony Stewart que se marchó desviado de la portería de Umecit.

Tres minutos después llegó el único gol del encuentro. Reyniel Perdomo filtró un pase en profundidad para Alvin Mendoza, quien, con un potente remate de pierna derecha, venció al arquero de Umecit, Luis Lazo.

Tras el tanto, el Alianza mantuvo su vocación ofensiva y al 37 Stewart volvió a disponer de una clara ocasión, pero su remate terminó en las manos de Lazo.

El segundo tiempo mantuvo la tónica del encuentro, con un Alianza que buscó ampliar la ventaja mediante el juego directo y un Umecit que intentó resistir para buscar sus opciones al contragolpe.

Al minuto 63, Hiberto Peralta tuvo una clara ocasión para empatar, pero su remate se marchó desviado de la portería de Alianza.

Al 81, José Marengo pudo ampliar el marcador, pero su remate frente al arco se fue por un costado de la cabaña defendida por Luis Lazo. Cuatro minutos después, Gilberto Rangel también tuvo en sus pies la posibilidad de sentenciar el encuentro, pero tampoco logró concretarla.

Umecit tuvo la última oportunidad de gol. Al 86, Erick Rodríguez remató a portería, pero el guardameta aliancista Jean Ambuila respondió con una buena intervención para preservar el 1-0 definitivo.

Con esta victoria, Alianza llegará con opciones de clasificación a su próximo compromiso, la semana entrante ante Olimpia, de Honduras, en un duelo clave para ambos equipos en la definición del grupo C. La derrota, en cambio, dejó a Umecit eliminado de la competición.

1. Alianza: Jean Ambuila; Yeison Ortega, Alvin Mendoza (m.74, Gilberto Rangel), Reyniel Perdomo, Jhon Marquinez, Adolfo Machado, Gabriel Chiari (m.74, José Marengo), Denzel Spencer, Ricardo Mitre (m.64, Carlos Rodríguez), John Asprilla (m.88, Manuel Rodríguez) y Anthony Stewart (m.88, Jonhjairo Alvarado).

0. Umecit: Luis Lazo; Alberto García, Jesús Araya, Emanuel Chanis, Andrés Palmezano (m.76, Rolando Batista) ; Nicholas Anderson (m.66, Ober Almanza), Alcidez Díaz (m.58, Rolando Ford), Alberto Saldaña (m.66, Erick Rodriguez), Javier Murillo; Ancdrick Edwards (m.58, Emmanuel Gómez) e Hiberto Peralta.

Árbitro: José Valladares, de Honduras. Amonestó a Alcides Díaz.

Incidencias: Partido del grupo C de la Copa Centroamericana de la Concacaf disputado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, al este de la capital panameña.