Alejandro Grimaldo:“Quiero ganar títulos y ser el mejor lateral de la liga”

Grimaldo regresa a LaLiga a los 30 años, después de más de una década fuera de España, tras su paso por el Benfica portugués y el Bayer Leverkusen alemán, donde se consolidó como uno de los laterales izquierdos con mayor producción ofensiva de Europa. El internacional español llega al Atlético como campeón del mundo con España y con un contrato hasta junio de 2030.

“Estoy muy feliz de estar aquí, es un día muy especial, cumplo un sueño. Tengo muchas ganas de estar aquí, tenemos un equipo maravilloso y una afición maravillosa”, afirmó el internacional español.

Grimaldo, que se proclamó campeón del mundo con España el pasado mes de julio, destacó su sintonía con el entrenador rojiblanco, Diego Pablo Simeone. “El Cholo es un entrenador muy intenso, tenemos un pensamiento muy parecido”, señaló el lateral, que aseguró que afronta esta nueva etapa con la máxima ambición.

“En el mundo del fútbol nunca se sabe, este era el momento. Vengo con muchísima ambición a pesar de mis 30 años”, explicó Grimaldo, que considera que el Atlético está preparado para luchar por todos los títulos. “Tenemos un grandísimo equipo, estamos preparados para pelear por todo”, añadió.

Preguntado por su amistad con Marc Cucurella, que esta temporada jugará en el Real Madrid, Grimaldo aseguró que su relación con el internacional español no cambiará: “Tengo una amistad muy grande con él y no va a cambiar”.

“Soy un jugador con muchísima ambición, quiero ganar títulos y quiero ser el mejor lateral de la liga”, concluyó Grimaldo, que firma por el Atlético hasta 2030.

Durante el acto, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, destacó la incorporación de un jugador que llega al club como campeón del mundo. “No todos los días se da la bienvenida a un campeón del mundo”, señaló.

Cerezo recordó además que el Atlético fue “por tercera vez consecutiva el equipo con más jugadores en la final del Mundial" y destacó la disposición de Grimaldo para incorporarse al conjunto rojiblanco: “Pocos han puesto tanto de su parte, ha mostrado una disposición y unas ganas a la altura de muy pocos”.