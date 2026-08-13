Supercopa de España 2027 se disputará en Turquía

La final a cuatro de la Supercopa de España de 2027 se celebrará del 2 al 7 de febrero y participarán el FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid y Real Sociedad, informó este jueves la RFEF en un comunicado.

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Arabia Saudita ha albergado la competición desde 2020 pero fue descartado como sede ya que las fechas coinciden con la Copa Asiática, aunque la RFEF puntualizó en su comunicado que la Supercopa volverá a disputarse en territorio saudí en 2028.

El Barcelona es vigente campeón de la Supercopa tras vencer al Real Madrid en la final de 2026.

En el torneo se miden los campeones de Copa y LaLiga, además del finalista de Copa y del segundo clasificado en el campeonato.