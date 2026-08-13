El deporte se moviliza por Colombia, del rescate a la solidaridad internacional

Dentro del país, varios deportistas se han sumado con sus propias manos y directamente a las labores de emergencia. En Pereira, una de las ciudades más afectadas, el capitán del Deportivo Pereira, Walmer Pacheco, que se encontraba en Barranquilla junto al plantel al momento del terremoto, no dudó en incorporarse a las tareas de rescate y a la remoción de escombros en zonas colapsadas.

"Una cosa es verlo desde lejos y otra vivirlo, sentirlo", declaró en su cuenta de Instagram el futbolista, que además impulsa una colecta de donaciones.

En Cali, otra de las ciudades más golpeadas, el nadador artístico Gustavo Sánchez, medallista mundial y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, trabajó como rescatista voluntario.

"Lo que estamos viviendo en Cali es demasiado triste. Ayer estuve hasta las cinco de la mañana tratando de ayudar en lo que más podía. Ver tantas familias que perdieron a sus seres queridos y sus hogares me rompe completamente el corazón", relató el deportista en un video con el que busca convocar más donaciones.

Entre los futbolistas colombianos en el extranjero, dos jugadores nacidos en el Chocó, la región del epicentro, han fletado aviones con ayuda hacia la zona.

El primero fue Jhon Arias, del Palmeiras brasileño, que costeó con recursos propios el envío de una aeronave con personal médico e insumos y habilitó cuentas bancarias en Brasil y Colombia para recibir donaciones: "Cada ayuda cuenta, la recibimos con mucho cariño y gratitud. Es momento de estar unidos y de confiar en que todo mejore lo antes posible, y de darle la vuelta, como siempre, a los malos momentos", dijo en sus redes sociales.

Jhon Córdoba, chocoano del Krasnodar ruso, también dispuso del envío de un avión con cargamento hacia su Istmina natal y otros municipios en el Pacífico Colombiano. "Fue complicado escuchar y ver los videos. No hubo comunicación durante cierto tiempo. Por suerte mi familia está bien pero tuvimos daños materiales" publicó en sus historias de Instagram donde a la vez convoca a quienes quieran donar en Medellín para completar un nuevo envío a la zona.

En Alemania, el delantero del Bayern Múnich Luis Díaz también se hizo presente y desde sus redes sociales convocó a la donación para beneficio de las familias afectadas y activó su fundación para canalizarlas.

"Sn días difíciles para el país y creemos que hoy más que nunca debemos estar unidos. No importa donde estemos todos podemos hacer algo para ayudar, al final todos llevamos la misma camiseta", expresó en Instragram.

En el fútbol español, donde milita un nutrido grupo de internacionales colombianos, también han surgido numerosas muestras de solidaridad, como las del delantero Cucho Hernández y el centrocampista Nelson Deossa, jugadores del Real Betis, que trasladaron sus condolencias y su apoyo a los afectados convocando a las donaciones de la comunidad internacional.

"Ahora entra la etapa de la reconstrucción. Hubo muchos daños, muchos edificios caídos, muchos negocios, casas de personas que están durmiendo en la calle" expresó en declaraciones difundidas por el club Hernández oriundo de Pereira y señalando la necesidad de "ayudar dar mucho más".

Entre otras muestras de solidaridad a nivel mundial, la Real Federación Española de Fútbtol anunció que este fin de semana tanto la Primera como la Segunda división del fútbol español guardarán un minuto de silencio en el inicio de la nueva temporada este fin de semana.

Los mensajes de apoyo se han extendido a clubes de referencia mundial. El FC Barcelona anunció una donación inicial de 100.000 euros a través de su fundación, y el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Bayern, el París Saint-Germain y el brasileño Flamengo, entre otros, difundieron mensajes de condolencia.

El sismo, con epicentro en el departamento del Chocó, según el último balance oficial habla de 265 fallecidos además cerca de 500 desaparecidos, más de 100 edificios colapsados y miles de viviendas afectadas. El Gobierno colombiano ha decretado tres días de duelo nacional.