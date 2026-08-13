El egipcio Hassan, traspasado por el Oviedo español al Celtic de Glasgow

Haissem Hassan viajó el lunes por la noche a Escocia y el martes en Glasgow pasó el reconocimiento médico con el Celtic, que pagará al Oviedo una cantidad cercana a los 6 millones de euros y con unas variables en función de objetivos que rondarían otros 2 millones más.

Los escoceses han apurado en las últimas horas para poder inscribir al futbolista en la Liga de Campeones, ya que jugarán la previa.

El futbolista, de 24 años, llegó al Real Oviedo en el verano de 2024 después de que el club azul pagase poco más de un millón de euros al Villarreal, que se quedó con un 40 por ciento de la plusvalía de un futuro traspaso que ahora cobrará, y se va tras disputar 82 partidos entre Primera y Segunda División en los que marcó cuatro goles y dio seis asistencias.

Desde su participación en el pasado Mundial, y en especial su actuación en octavos de final ante Argentina, el extremo se revalorizó y fueron numerosos equipos los que preguntaron por su situación y estuvieron dispuestos a pagar por Hassan, pero fue la del Celtic la oferta que consiguió convencer tanto al Real Oviedo como al futbolista.

Se trata de la segunda venta del verano que realiza el Real Oviedo, ya que hace casi un mes Rahim se fue al Bolonia italiano por poco más de 3,5 millones de euros; además, han salido cedidos Pablo Agudín al Sant Andreu y Álex Cardero a la Cultural.

En el plano deportivo, al Real Oviedo de Julián Calero le queda un solo entrenamiento antes de recibir el sábado (Carlos Tartiere, 19:00 horas) al Granada, en la primera jornada de la Segunda División 26/27.