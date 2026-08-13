La federación irlandesa retira su apoyo a Infantino para renovar su mandato en FIFA

La FAI explicó hoy en un comunicado que, con esta decisión ,rescinde la carta de apoyo que había concedido a Infantino a principios de este año para aspirar a un cuarto y último mandato al frente del máximo organismo del fútbol mundial, en una votación prevista para el próximo marzo.

La federación irlandesa indicó que ha escrito a la FIFA "para explicar los motivos" de este cambio de posición.

"La Asociación -expuso hoy en la nota- agradece el apoyo que la FIFA brinda al fútbol irlandés, pero los acontecimientos recientes han suscitado importantes preocupaciones en relación con la gobernanza, la transparencia y la falta de una consulta significativa".

La propia FAI reconoció que ha afrontado en los últimos años desafíos respecto a su gestión institucional interna, por lo que considera ahora que tiene "una obligación especial para promover y defender las mejores prácticas".

Además de la FAI, otras seis federaciones europeas también han retirado su apoyo a la candidatura de Infantino (Finlandia, Gales, Inglaterra, Suecia, Serbia y Países Bajos).

En paralelo, también la UEFA, la AFC y la CONCACAF han criticado duramente al presidente, por el frustrado intento de incorporar inversión privada a las competiciones de la FIFA, entre ellas la Copa del Mundo, mientras que Infantino ha sido respaldado por la Confederación Africana y la Conmebol.