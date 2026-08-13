La Supercopa de España se jugará en Estambul del 2 al 7 de febrero de 2027

La competición, que se ha disputado de forma ininterrumpida en Arabia Saudí desde 2022, se jugará por primera vez en Turquía, en el estadio olímpico Atatürk.

Según explicó la RFEF, el torneo que reúne a cuatro de los grandes clubes del fútbol español volverá a Arabia Saudí en 2028, ya que para esta edición se tuvo que cambiar de sede porque coincide con la Copa de Asia que organiza el país de Oriente Próximo en las mismas fechas.

La capital otomana ha sido la ciudad elegida después de "un período de trabajo y negociaciones en el que se han analizado hasta siete ofertas de lugares en todos los puntos del planeta", reza el comunicado.

El Barcelona de Hansi Flick defenderá título en Turquía tras proclamarse campeón en la pasada edición al imponerse al Real Madrid por 3-2 en la ciudad de Yeda (Arabia Saudí).

Además, el organismo federativo destacó que, tras el acuerdo alcanzado, la RFEF "garantiza la continuidad de los beneficios que obtiene el fútbol español con la disputa de este torneo, beneficios que tienen destino directo en casi mil clubes de todas las categorías tanto masculinas como femeninas".