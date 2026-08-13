Fútbol Internacional
13 de agosto de 2026 a la - 08:30

Todos los mundialistas ya trabajan con el grupo menos Ferran, a un paso del PSG

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Sant Joan Despí (Barcelona), 13 ago (EFE).- El Barcelona se ha entrenado este jueves en la Ciudad Deportiva Joan Gamper en una sesión que ha contado por primera vez en esta pretemporada con todos los mundialistas trabajando íntegramente con el grupo, a excepción del delantero Ferran Torres, quien cuenta con permiso del club para cerrar su fichaje por el PSG.

Por EFE

El técnico, Hansi Flick, ha dirigido un entrenamiento en el que ha contado con de todos los disponibles del primer equipo, incluidos Lamine Yamal, Cubarsí, Olmo y Pedri –que se incorporaron el miércoles- y Kounde, que lo hizo el martes.

Asimismo, hasta 12 futbolistas del Barça Atlètic y el fútbol base han participado en el ejercicio matinal: Hamza Abdelkarin, Álvaro Cortes, Jordi Pesquer, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Brian Fariñas, Xavi Espart, Jofre Torrents, Guille Fernández, Tommy Marqués, Toni Fernández y Áron Yaakobishvili.

Pese a que en principio la plantilla azulgrana debía entrenarse hoy en doble sesión, finalmente el matinal será el único del día. El equipo también entrenará solo por la mañana (9:30 horas) el viernes y el sábado, ya con la mirada puesta en el amistoso del domingo ante el Basilea en St. Jakob-Park (16:30 horas).