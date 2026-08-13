Todos los mundialistas ya trabajan con el grupo menos Ferran, a un paso del PSG

El técnico, Hansi Flick, ha dirigido un entrenamiento en el que ha contado con de todos los disponibles del primer equipo, incluidos Lamine Yamal, Cubarsí, Olmo y Pedri –que se incorporaron el miércoles- y Kounde, que lo hizo el martes.

Asimismo, hasta 12 futbolistas del Barça Atlètic y el fútbol base han participado en el ejercicio matinal: Hamza Abdelkarin, Álvaro Cortes, Jordi Pesquer, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Brian Fariñas, Xavi Espart, Jofre Torrents, Guille Fernández, Tommy Marqués, Toni Fernández y Áron Yaakobishvili.

Pese a que en principio la plantilla azulgrana debía entrenarse hoy en doble sesión, finalmente el matinal será el único del día. El equipo también entrenará solo por la mañana (9:30 horas) el viernes y el sábado, ya con la mirada puesta en el amistoso del domingo ante el Basilea en St. Jakob-Park (16:30 horas).