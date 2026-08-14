Banfield derrota a Racing a domicilio y profundiza su crisis

Con un solitario gol del uruguayo Alexander Machado, el ‘Taladro’ logró su segundo triunfo del campeonato y profundizó un momento de crisis de la ‘Academia’, que apenas suma cuatro unidades en cinco presentaciones en el certamen doméstico.

El equipo que dirige Juan Pablo Vojvoda ya no tiene competencia internacional y este miércoles se jugará ante Belgrano de Córdoba los octavos de final de la Copa Argentina.

Ni los estrenos de los últimos dos refuerzos, Gastón Lodico y Leonel Pérez, le permitieron a Racing evitar una caída ante su público que despidió al equipo entre silbidos.

La quinta jornada de este Torneo Clausura continuará este sábado con seis partidos y tres destacados: San Lorenzo en crisis recibiendo a Unión de Santa Fe, el clásico de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia, más la presentación de Boca Juniors como visitante de Platense.

El domingo, en tanto, el programa incluirá cuatro encuentros con River Plate ante el invicto con puntaje ideal Argentinos Juniors como destacado, mientras que el lunes se completará esta quinta jornada con otros cuatro duelos con Lanús-Independiente y Vélez Sarsfield-Defensa y Justicia como salientes.